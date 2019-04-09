"Для извращенцев": священник РПЦ сравнил суррогатное материнство с проституцией

В РПЦ заявили, что суррогатное материнство является грехом и даже хуже проституции.

Такое заявление сделал известный российский священник, протоиерей Всеволод Чаплин. Он считает, что суррогатное материнство – это торговля телом, передает "Эксклав".

"Это торговля материнством, торговля не проходящими, неуничтожимыми чувствами, которые возникают между матерью и ребенком. Это, конечно, греховное явление. Человек сдает себя в коммерческих целях. И этим идет против собственного материнского чувства, против установленного Богом порядка вещей. Это хуже проституции. Это что-то, что глубоко ранит и ребенка и настоящую мать, которая выносила его, не являясь при этом генетической матерью", – отметил священнослужитель.

Чаплин полагает, что ребенок, выношенный суррогатной матерью в семье, чувствует себя не так, а родители меньше чувствуют близость к нему.

"Более того, известно, что суррогатное материнство используется извращенцами — людьми, которые составляют так называемые однополые пары. Известно, что люди из богатых стран эксплуатируют для этих целей женщин из бедных стран. Поэтому эта тема связана с социальным неравенством. Матери, которые таким образом выносили ребенка, потом очень долго страдают. И от этого никуда не деться", – заявил представитель РПЦ.

Суррогатное материнство

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЦ призвали своих священников договариваться с Владимиром Зеленским.

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