Дипломатический скандал между Чехией и РФ: посла вызвали "на ковер" к Лаврову

Министерство иностранных дел России вызвало чешского посла Витезслава Пивонька из-за дипломатического скандала, связанного с тем, что российских дипломатов выдворили из страны, объявив персонами нон грата.

Об этом сообщило издание "РИА Новости" с ссылкой на источник в МИД. Дипломатический скандал разгорелся 5 июня.

"В МИД вызван посол Чехии", – сказал собеседник агентства.

Напомним, 5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению чешско-российских отношений".

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

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