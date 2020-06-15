Дипломатический скандал между Чехией и РФ: посла вызвали "на ковер" к Лаврову
Министерство иностранных дел России вызвало чешского посла Витезслава Пивонька из-за дипломатического скандала, связанного с тем, что российских дипломатов выдворили из страны, объявив персонами нон грата.
Об этом сообщило издание "РИА Новости" с ссылкой на источник в МИД. Дипломатический скандал разгорелся 5 июня.
"В МИД вызван посол Чехии", – сказал собеседник агентства.
Напомним, 5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению чешско-российских отношений".
В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ заявили, что в столицу Чехии по дипломатическому паспорту якобы прибыл сотрудник российской спецслужбы, чтобы отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации 6-го района столицы Ондржея Колара.
Президент Чехии Милош Земан встал на сторону Кремля, опровергнув заявления о том, что Россия готовила громкое убийство чешских политиков с помощью яда.
Позже было названо имя российского посла, который якобы привез яд для убийства мэра Праги.