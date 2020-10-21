Диктатура "силовиков" при Путине

Игорь Эйдман Новости России 07:10, 21.10.2020

Всё было ясно уже при Ельцине. Из обращения группы правозащитников и бывших диссидентов, пытавшихся создать общественное движение в середине 90-х:

"Все мы видим, что в стране закрепляется полицейско-олигархический режим. Не только общественное богатство распределено самым несправедливым образом, но права человека, политические свободы постоянно ущемляются. Свобода слова сегодня гораздо более ограничена, чем в 1990–1992 годах".

Я большую часть 90-х жил в Нижнем Новгороде, могу засвидетельствовать, и здесь был ментовский беспредел, пытки, изнасилования и избиения в РОВДах, тюрьме и, особенно, в РУОПе, глава которого, по кличке "Дядя Ваня" крышевал большую часть местного бизнеса и активно вмешивался в бизнес-конфликты. Игорь Каляпин рассказывал о своей истории пыточного следствия, я таких дел знаю множество.

Полицейское государство началось ещё тогда при полном попустительстве "демократов" (нас, к стыду, это всё мало волновало по сравнению с политическими интригами и разборками), чтобы окончательно утвердиться и дойти до террористической диктатуры "силовиков" при Путине

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