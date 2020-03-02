Скандальная российская блогерша Екатерина Диденко, потерявшая при трагических обстоятельствах мужа и двоих друзей, обвинила врачей в излишней медлительности в той критической ситуации в бане.

Об этом девушка рассказала в программе "Прямой эфир" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"Они начали ходить, никуда не спеша. Я кричу: "Помогите, помогите!". Просила, чтобы остановились рядом со мной, но они не обращали внимания и куда-то шли дальше!" – сказала девушка.

По словам Диденко, ее муж еще подавал признаки жизни у нее на руках, однако медики не спешили ему помогать.

"У него были вздохи нечастые, мы откачивали его. Врач же подошел, тряпочку положил, сделал пару вдохов и ушел. Они ходили не спеша, как будто бы ничего не происходило", – еще раз подчеркнула девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

Диденко рассказала, что в тот трагический вечер ее компания просто хотела развлечься.

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