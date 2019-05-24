Девочки-полицейские и мальчики-зайчики: в России школа оскандалилась БДСМ-вечеринкой

Во Владивостоке (Российская Федерация) одиннадцатиклассники устроили БДСМ-вечеринку в школе.

Девочки были одеты в полицейскую форму, мальчики - в образах зайчиков PlayBoy, сообщает Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ребята из местного 11б класса с углубленным изучением предметов эстетического цикла (оно и видно) решили ярко отметить окончание школы", - говорится в сообщении.

БДСМ-вечеринка в школе скриншот

БДСМ-вечеринка в школе скриншот

БДСМ-вечеринка в школе скриншот

БДСМ-вечеринка в школе скриншот

"Пригласили фотографа после уроков и забацали самую яркую подборку на выпускной альбом. В какой-то момент преподы отвлеклись и началось вот это вот все — кожа, бабочки на голом торсе. Директор после такого веселья уже написала увольнительную", - добавили в Telegram-канале.

Пресс-служба УМВД России по Владивостоку сообщила, что по факту видеозаписи проводится проверка, установлены личности участников инцидента, а также их родителей.

"Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", – отметили там.

За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов в РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1500 рублей с конфискацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть "взорвал" провокационный БДСМ-клип на хит диджея Benny Benassi под названием Satisfaction, який сняли российские курсанты.

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