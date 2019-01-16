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"Девиц с Окружной подвезли": Следком РФ опозорился песнями Моисеева. Видеофакт

1.4тЧитать материал на украинском

В Москве по случаю дня образования Следственного комитета РФ прошел концерт, который стал поводом для бурного обсуждения в сети.

Видео с моментом выступления пародиста Владимира Винокура в образе певца Бориса Моисеева вместе с подтанцовкой из полураздетых девушек вызвало много язвительных комментариев относительно моральных качеств работников Следкома РФ.

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Информация об этом концерте опубликована и на официальном сайте СК РФ. Там сказано, что сотрудников пришел поздравить член Общественного совета при СК РФ народный артист России Владимир Винокур с артистами своего Театра пародий. "В исполнении артистов театра прозвучали легендарные песни Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Людмилы Сенчиной, Андрея Миронова, Леонида Утесова, Людмилы Гурченко и многих других мастеров отечественной сцены", — сказано на сайте Следственного комитета. О выступлении с полураздетыми девушками на сайте ничего не говорить не стали.

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Винокур

Винокур

Следком РФ

"Девиц с Окружной подвезли": Следком РФ опозорился песнями Моисеева. Видеофакт

"Девиц с Окружной подвезли": Следком РФ опозорился песнями Моисеева. Видеофакт

"Девиц с Окружной подвезли": Следком РФ опозорился песнями Моисеева. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьников сводили на стриптиз.

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Персоны
Борис МоисеевВладимир Винокур
Место
РоссияМосква
Тег
Следственный комитет Российской Федерации
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