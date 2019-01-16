"Девиц с Окружной подвезли": Следком РФ опозорился песнями Моисеева. Видеофакт

В Москве по случаю дня образования Следственного комитета РФ прошел концерт, который стал поводом для бурного обсуждения в сети.

Видео с моментом выступления пародиста Владимира Винокура в образе певца Бориса Моисеева вместе с подтанцовкой из полураздетых девушек вызвало много язвительных комментариев относительно моральных качеств работников Следкома РФ.

Новогодний корпоратив в Следственном комитете поможет проснуться тем, кого кофе уже не берет. pic.twitter.com/oPTuwlYTsn — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 15 января 2019 г.

Информация об этом концерте опубликована и на официальном сайте СК РФ. Там сказано, что сотрудников пришел поздравить член Общественного совета при СК РФ народный артист России Владимир Винокур с артистами своего Театра пародий. "В исполнении артистов театра прозвучали легендарные песни Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Людмилы Сенчиной, Андрея Миронова, Леонида Утесова, Людмилы Гурченко и многих других мастеров отечественной сцены", — сказано на сайте Следственного комитета. О выступлении с полураздетыми девушками на сайте ничего не говорить не стали.

Винокур Следком РФ

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