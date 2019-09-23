Девчонки его не интересовали: в сети всплыла история самого молодого маньяка СССР

Самый молодой маньяк СССР Владимир Винничевский в 16 лет совершил 18 попыток убийства, лишив жизни 8 детей от двух до четырех лет.

Как пишет kp.ua, серийного убийцу поймали, когда тот учился в 7 классе. Он жил с родителями, а на своих жертв нападал в основном в парке у дома.

Отец подростка был мастером в коммунальном хозяйстве города, мать – счетоводом.

На допросе Винничевский пояснил, что убийства приносили ему удовольствие. Дома у него нашли тетрадь со списком жертв и множество оберток от шоколадных конфет, которыми он заманивал детей.

"Винничевского воспитывали в строгости. По словам матери, как-то раз, когда Владимир учился в 5-м классе, она нашла у него любовные письма и сильно его за это отругала. А отец постоянно твердил ему о том, что не нужно вступать в половую связь, потому что можно подхватить венерическое заболевание. Своему школьному другу Эрнсту Неизвестному (впоследствии известный скульптор. – Ред.) Винничевский говорил, что девчонки ему совершенно неинтересны", – отметили журналисты.

Следствие и суд над маньяком шли полгода. За это время родители Винничевского отреклись от него.

В мае 1940-го, спустя два года после первого известного нападения на ребенка, Винничевского расстреляли.

Владимир Винничевский kp.ua

Как писал OBOZREVATEL, первый серийный убийца в истории Советского Союза – Василий Комаров – вместе с женой расправился с 29 жертвами.

Свою вину Комаров не отрицал, рассказывая о собственных преступлениях крайне цинично. Людей подсудимый называл исключительно "чудаками" и "хомутами", а сам процесс убийств описывал фразой "Раз – и квас".

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