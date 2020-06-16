Дети Пескова с "золотой молодежью" устроили шумную вечеринку в Москве. Фото и видео

Елизавета и Мик Песковы, дети пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, во вторник, 16 июня, устроили вечеринку в Москве.

Местом праздника стал 58-й этаж башни "Империя" в "Москва-Сити", передает Telegram-канал "Только никому". Видео из вечеринки также опубликовала в Instagram дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова.

По данным "Только никому", дети Пескова решили отпраздновать свои дни рождения, которые уже прошли (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Скриншот видео Кафельниковой

Скриншот видео Кафельниковой

Елизавете исполнилось 22 года, ее брату Мику – 16. Как видно на видео, "именинники" пригласили много людей, на празднике они разрезали торт.

Алеся Кафельникова на вечеринке

Вечеринка детей Пескова

Вечеринка детей Пескова

Елизавета и Мик Песковы

Telegram-канал "Только никому"

Как писал OBOZREVATEL, недавно модель Алеся Кафельникова снялась в раскованной фотосессии для журнала Elle, для которой она полностью разделась.