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Дети нашли череп: в России разворошили жуткую историю об исчезновении известной балерины

1.6тЧитать материал на украинском

В Москве на берегу реки нашли череп, который может принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала без вести в 2014 году.

Такие данные сообщил Telegram-канал Mash. Так, чтобы подтвердить эту информацию, специалисты проведут ДНК-исследование. Дело усложняется тем, что у найденного черепа отсутствует нижняя челюсть. Поэтому портретные исследования исключены.

При этом главной зацепкой является то, что именно этом в месте пять лет назад "светился" телефон подозреваемого в убийстве Деминой – 37-летнего Малхаза Джавоева. У балерины с ним был роман, однако затем мужчина женился на другой.

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Ольга Демина и Малхаз Джавоев

Ольга Демина и Малхаз Джавоев

"КП"

"Девушку использовал для аферы — поженил Ольгу на друге, они развели его на квартиру и деньги. Ей должна была достаться доля, Малхаз ее не отдал. Оформил всё на себя, потом они оба исчезли. Только в 2017-м мужчину нашли в Германии под чужим именем и экстрадировали — он коротает время в "Матросской Тишине", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Следкома РФ находку подтвердили и заявили, что проводят доследственную проверку.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отмечено в заявлении на официальном сайте.

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История не для слабонервных

Демина пропала в конце августа 2014 года. Ее родные в Кирове подняли тревогу и обратились в розыск. Однако, никакие мероприятия к успеху не привели, пишет "КП".

Ольга Демина

Ольга Демина

Газета.ру

Последние пять лет до своего исчезновения была балериной Большого театра. Сначала она встречалась с молодым человеком, думали о свадьбе. Но затем в ее жизни появился 37-летний уроженец Грузии Малхаз Джавоев.

Говорят, он зарабатывал тем, что предоставлял молоденьких балерин богатым мужчинам, желающим хорошо провести время. Со временем Ольга якобы стала частью его бизнеса.

Потом в 2012 году Малхаз вдруг женился. Ольга была на свадьбе, позже помогала его беременной жене, возила ее по врачам на своей машине.

Ольга Демина

Ольга Демина

Дни.ру

В декабре 2013 года девушку начали шантажировать. Кто-то прислал ей снимки, нак которых она обнаженная в неприличных позах. Затем их опубликовали на порносайте. Родственники подозревали, что это дело рук Джавоева. Только Ольга не поверила и даже дважды пыталась покончить с собой.

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Кроме того, бойфренд втянул Демину в новую оборудку. Они обманом завладели квартирой московского бизнесмена и общего друга. С этого момента и начались разногласия. Джавоев якобы обещал отдать Ольге долю от сделки, но затем передумал.

Следствие установило, что последним Ольгу видел именно Малхаз Джавоев. Накануне исчезновения он возил девушку в Воронеж. По официальной версии, чтобы она станцевала для некоего богатого именинника.

На следующий день они вернулись в Москву на съемную квартиру. После этого Демину никто не видел.

Против ее бойфренда возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в городе Магнитогорск (Россия) зверски убили известную модель, финалистку конкурса Missis World Russia Ксению Туленкову-Мецгер.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Антипова Лариса
Антипова Лариса
Oгрoмнoe cпaсибo тoму, кто показал мне сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kar4ag Простo пpoйдя пpостoй oпрoс получилa пoчти пoлугодoвую заpплaту)) Пoльзуйтecь, покa ecть вoзмoжноcть=)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что костюлеголовым до этого)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
BROTHER FOREST, честно?) поражать захожу))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Pyankovsky Alexey, а,что оленьеглавым здесь ,на сайте делать?Заблудился по пьяне,что ли ?)
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