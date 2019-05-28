Дети нашли череп: в России разворошили жуткую историю об исчезновении известной балерины

В Москве на берегу реки нашли череп, который может принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала без вести в 2014 году.

Такие данные сообщил Telegram-канал Mash. Так, чтобы подтвердить эту информацию, специалисты проведут ДНК-исследование. Дело усложняется тем, что у найденного черепа отсутствует нижняя челюсть. Поэтому портретные исследования исключены.

При этом главной зацепкой является то, что именно этом в месте пять лет назад "светился" телефон подозреваемого в убийстве Деминой – 37-летнего Малхаза Джавоева. У балерины с ним был роман, однако затем мужчина женился на другой.

Ольга Демина и Малхаз Джавоев "КП"

"Девушку использовал для аферы — поженил Ольгу на друге, они развели его на квартиру и деньги. Ей должна была достаться доля, Малхаз ее не отдал. Оформил всё на себя, потом они оба исчезли. Только в 2017-м мужчину нашли в Германии под чужим именем и экстрадировали — он коротает время в "Матросской Тишине", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Следкома РФ находку подтвердили и заявили, что проводят доследственную проверку.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отмечено в заявлении на официальном сайте.

История не для слабонервных

Демина пропала в конце августа 2014 года. Ее родные в Кирове подняли тревогу и обратились в розыск. Однако, никакие мероприятия к успеху не привели, пишет "КП".

Ольга Демина Газета.ру

Последние пять лет до своего исчезновения была балериной Большого театра. Сначала она встречалась с молодым человеком, думали о свадьбе. Но затем в ее жизни появился 37-летний уроженец Грузии Малхаз Джавоев.

Говорят, он зарабатывал тем, что предоставлял молоденьких балерин богатым мужчинам, желающим хорошо провести время. Со временем Ольга якобы стала частью его бизнеса.

Потом в 2012 году Малхаз вдруг женился. Ольга была на свадьбе, позже помогала его беременной жене, возила ее по врачам на своей машине.

Ольга Демина Дни.ру

В декабре 2013 года девушку начали шантажировать. Кто-то прислал ей снимки, нак которых она обнаженная в неприличных позах. Затем их опубликовали на порносайте. Родственники подозревали, что это дело рук Джавоева. Только Ольга не поверила и даже дважды пыталась покончить с собой.

Кроме того, бойфренд втянул Демину в новую оборудку. Они обманом завладели квартирой московского бизнесмена и общего друга. С этого момента и начались разногласия. Джавоев якобы обещал отдать Ольге долю от сделки, но затем передумал.

Следствие установило, что последним Ольгу видел именно Малхаз Джавоев. Накануне исчезновения он возил девушку в Воронеж. По официальной версии, чтобы она станцевала для некоего богатого именинника.

На следующий день они вернулись в Москву на съемную квартиру. После этого Демину никто не видел.

Против ее бойфренда возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

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