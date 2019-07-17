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Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

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Проливные дожди стали причиной затоплений сразу в нескольких районах Российской Федерации.

Так, сильный ливень подтопил некоторые улицы в столице страны Москве. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может выпасть до половины месячной нормы осадков.

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В Сочи больше всего пострадали Кудепста и Адлер. Под водой территория у ж/д вокзала и некоторые подземные переходы. Залило 11 дворов, сами дома не пострадали. В городе огромные пробки. По словам синоптиков, дождь продолжится, вода в реках может подняться, порывы ветра достигнут 20-22 м/с. При этом МЧС предупреждает об опасности новых смерчей.

Сильнейший ливень, обрушившийся на Благовещенск Амурской области, подтопил многие улицы. Затоплен оказался и детский сад №35, родителям пришлось передавать детей через забор.

Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

newsbullet.ru

Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

newsbullet.ru

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Новосибирск также затопило после продолжительных ливней. В городе под воду ушли автомобили, кафе и жилые помещения. Почти две тысячи домов остались без электроснабжения после сильнейшего дождя, который не утихал несколько часов. Городская канализация не справилась с потоками и под воду ушли дороги, тротуары, парковки и подземные переходы. Водители с трудом преодолевают брод, общественный транспорт работает с перебоями.

Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

Вести Новосибирск

Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

Вести Новосибирск

Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

Вести Новосибирск

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые улицы Киева оказались затоплены ливнем, который прошел в столице днем 14 июля.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Теги
Новости России ливень потоп
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Браво!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Что не утонет -то сгорит, а если не сгорит -то сами доломают! Все закономерно))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Прекрасно! Падеж скота на расеи идёт постоянно! Нам меньше работы по утилизации этого мусора!
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