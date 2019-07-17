Детей перекидывают через забор: сразу несколько регионов России "утонули". Фото и видео

Проливные дожди стали причиной затоплений сразу в нескольких районах Российской Федерации.

Так, сильный ливень подтопил некоторые улицы в столице страны Москве. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Сильный ливень подтопил несколько улиц в Москве. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может выпасть до половины месячной нормы осадков pic.twitter.com/Kzaow3akYy — НТВ (@ntvru) 17 июля 2019 г.

В Сочи больше всего пострадали Кудепста и Адлер. Под водой территория у ж/д вокзала и некоторые подземные переходы. Залило 11 дворов, сами дома не пострадали. В городе огромные пробки. По словам синоптиков, дождь продолжится, вода в реках может подняться, порывы ветра достигнут 20-22 м/с. При этом МЧС предупреждает об опасности новых смерчей.

Сильнейший ливень, обрушившийся на Благовещенск Амурской области, подтопил многие улицы. Затоплен оказался и детский сад №35, родителям пришлось передавать детей через забор.

newsbullet.ru

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Новосибирск также затопило после продолжительных ливней. В городе под воду ушли автомобили, кафе и жилые помещения. Почти две тысячи домов остались без электроснабжения после сильнейшего дождя, который не утихал несколько часов. Городская канализация не справилась с потоками и под воду ушли дороги, тротуары, парковки и подземные переходы. Водители с трудом преодолевают брод, общественный транспорт работает с перебоями.

Вести Новосибирск

Вести Новосибирск

Вести Новосибирск

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые улицы Киева оказались затоплены ливнем, который прошел в столице днем 14 июля.

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