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"Детей и стариков дубинками?" Звезда сериала "Глухарь" жестко обратился к ОМОНу

2.5т Читать материал на украинском

Популярный российский актер Владислав Котлярский, сыгравший роль Станислава Карпова в сериалах "Глухарь" и "Карпов", призвал сотрудников ОМОН служить народу России, а не "лупить дубинками подростков и женщин на митингах".

Соответствующее видеообращение актера к российским спецслужбам опубликовано на странице "Сообщество свобода" в Facebook. Актер напомнил, что когда-то на службу в милицию шли сажать воров за решетку, а не охранять их, как это сегодня делается в России (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Владислав Котлярский

Владислав Котлярский

UDF.BY

"Сотрудники ОМОНа, Россгвардии, вы лупите дубинками подростков, женщин и даже стариков. Что ж вы делаете-то, а? Согласно 31-й статьи Конституции, люди могут мирно собираться и выражать свой протест. В воскресение в Москве (4 августа. – Ред) был именно такой случай. Воры украли наши голоса. В советские времена многие шли служить в милицию из-за крылатой фразы: "Вор должен сидеть в тюрьме". В тюрьме должны сидеть те люди, которые украли наши голоса. А вы почему-то бьете нас", – акцентировал актер.

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По его словам, он не понимает, откуда у российских силовиков столько жестокости. Ведь "по отдельности все они адекватные, дружелюбные, нормальные люди".

"Может, вы думаете, что мы, москвичи, тут из жиру бесимся, что кто-то нам мозги запудрил и мы такие глупенькие, ничего не понимаем? Или может мы все тут представители Госдепа и нам за это платят. Не знаю, при встрече расскажите. А пока служите своему народу", – подытожил Котлярский.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды из РФ выступили против Путина из-за митинга в Москве.

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Тема
Протесты в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Проект "онижедети" в России не пройдет. Раз уж они решили протестовать за свои избирательные права, значит созрели для несения ответственности за свои поступки, а если они оказывают сопротивление и не выполняют законные требования сотрудников правопорядка, то к ним могут быть применены спецсредства на законных основаниях.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Почему горит Сибирь? Потому что Путин привык любой пожар в России тушить полицейскими дубинками.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Только после того, как избили протестующих в Москве, догадался, что дворцовую площадь в Петербурге украшает не Александрийский столп, а полицейская дубинка.
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