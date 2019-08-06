"Детей и стариков дубинками?" Звезда сериала "Глухарь" жестко обратился к ОМОНу

Популярный российский актер Владислав Котлярский, сыгравший роль Станислава Карпова в сериалах "Глухарь" и "Карпов", призвал сотрудников ОМОН служить народу России, а не "лупить дубинками подростков и женщин на митингах".

Соответствующее видеообращение актера к российским спецслужбам опубликовано на странице "Сообщество свобода" в Facebook. Актер напомнил, что когда-то на службу в милицию шли сажать воров за решетку, а не охранять их, как это сегодня делается в России (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Владислав Котлярский UDF.BY

"Сотрудники ОМОНа, Россгвардии, вы лупите дубинками подростков, женщин и даже стариков. Что ж вы делаете-то, а? Согласно 31-й статьи Конституции, люди могут мирно собираться и выражать свой протест. В воскресение в Москве (4 августа. – Ред) был именно такой случай. Воры украли наши голоса. В советские времена многие шли служить в милицию из-за крылатой фразы: "Вор должен сидеть в тюрьме". В тюрьме должны сидеть те люди, которые украли наши голоса. А вы почему-то бьете нас", – акцентировал актер.

По его словам, он не понимает, откуда у российских силовиков столько жестокости. Ведь "по отдельности все они адекватные, дружелюбные, нормальные люди".

"Может, вы думаете, что мы, москвичи, тут из жиру бесимся, что кто-то нам мозги запудрил и мы такие глупенькие, ничего не понимаем? Или может мы все тут представители Госдепа и нам за это платят. Не знаю, при встрече расскажите. А пока служите своему народу", – подытожил Котлярский.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды из РФ выступили против Путина из-за митинга в Москве.

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