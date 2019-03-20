Держал парня в заточении 10 лет: в Москве поймали педофила

В Симоновском суде города Москвы (Россия) начали слушать дело педофила Эдуарда Никитина, который похитил мальчика и скрывал у себя дома.

"В 2007-м он познакомился на улице с 9-летним мальчиком, заманил его к себе домой, где ребенок провел последние 10 лет. В это время подростка искали по всей стране", - пишет Readovka.

Несмотря на юный возраст, школьник уже тогда курил, выпивал и сбегал из дома. Его мать, как уверяют соседи, пила и периодически избивала сына.

Отмечается, что в 2017 году полицейские увидели на улице двух подозрительных людей и стали проверять их документы. У молодого парня паспорта не оказалось, его фамилию проверили по базе и выяснили, что это и есть пропавший 10 лет назад мальчик.

Readovka

Никитин сначала держал пленника в заточении, а когда ребенок подрос, стал выпускать его гулять по вечерам. У соседей не возникло вопросов, откуда у мужчины вдруг появился мальчик.

Все эти годы вместе с ними в коммуналке жила мать Никитина, но правоохранители не считают женщину причастной к преступлению, по делу она проходит как свидетель.

Никитин и ранее привлекался по подобным статьям, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.

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