Держал курс к границе: в России устроили переполох из-за бомбардировщика США

В России заявили, что перехватили стратегический бомбардировщик В-52 над Балтийским морем.

Как сообщается на Telegram-канале пропагандистского ресурса НТВ, самолет якобы направлялся к границе Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В-52 Скриншот видео

На встречу ему вылетели два российских истребителя Су-27 и заставили улететь. "Российским истребителям над Балтикой пришлось показать американцам, кто здесь хозяин. Два Су-27 поднимались, чтобы сопроводить стратегический бомбардировщик B-52 — он держал курс к границе. Заставили улететь", — пафосно написали в сообщении пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолёту радиотехнической разведки над Балтийским морем.

Тогда же американский самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора об открытом небе.

Напомним, что ранее у границ России, неподалеку от Калининграда, а также возле украденного у Украины Крыма были замечены три самолета-разведчика США.

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