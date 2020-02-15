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15 февраля • обновлено в 10:59
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"Дерьмо без мозгов!" Кондратюк жестко прошелся по российским артистам-фанатам Путина

1.6т
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Российские артисты, которые поддержали агрессию президента Владимира Путина в отношении Украины, не могут нести месседж культуры, а только пропаганду войны и скитаний.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский продюсер Игорь Кондратюк. По его словам, ни Валерий Меладзе, ни Александр Серов, которые хотят гастролировать в Украине, не осудили российскую агрессию, а значит, поддерживают ее (полное интервью с Игорем Кондратюком читайте здесь).

Игорь Кондратюк раскритиковал российских артистов

Игорь Кондратюк раскритиковал российских артистов

"С тех пор, как российские артисты поддержали агрессию Путина, они перестали существовать для меня как Homo sapiens. У них нет мозгов. Я не радикал, а не драчун, воспринимаю мир в целом положительно и в цвете. И я толерантен к подавляющему большинству людей и их поступкам. Но когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу – ты выглядишь как дерьмо. И ноль как человек. Я могу это сказать всем российским гастролерам в глаза. Я не видел ни одного пикетчика среди тех, кто сейчас рвется в Украину, которые бы стояли и призвали Путина отвести свои войска из Донбасса и Крыма. Я видел Шендеровича и слышал слова извинения Лии Ахеджаковой перед Украиной и украинцами. Но я не видел ни одного поста от Киркорова, который носит кольцо с головой фюрера", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Александр Серов, который в ноябре 2017 выступал в Крыму, намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Игорь Кондратюк Валерий Меладзе Филипп Киркоров
Место
Россия
Теги
Новости России Крым
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Глядя на то, во что превратилась его страна после кpoвавого госпepeворота, кондратюх испытывает мучительный стыд за свои скачки на мaйдayнe и пытается переложить вину на Россию. Отсюда весь этот праведный гнев, пepдеж и брызги слюнями
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Расскажи это всу, которое убивает детей Донбасса
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Молодец Кондратюк, все верно сказал!!
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