Российские артисты, которые поддержали агрессию президента Владимира Путина в отношении Украины, не могут нести месседж культуры, а только пропаганду войны и скитаний.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский продюсер Игорь Кондратюк. По его словам, ни Валерий Меладзе, ни Александр Серов, которые хотят гастролировать в Украине, не осудили российскую агрессию, а значит, поддерживают ее (полное интервью с Игорем Кондратюком читайте здесь).

Игорь Кондратюк раскритиковал российских артистов

"С тех пор, как российские артисты поддержали агрессию Путина, они перестали существовать для меня как Homo sapiens. У них нет мозгов. Я не радикал, а не драчун, воспринимаю мир в целом положительно и в цвете. И я толерантен к подавляющему большинству людей и их поступкам. Но когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу – ты выглядишь как дерьмо. И ноль как человек. Я могу это сказать всем российским гастролерам в глаза. Я не видел ни одного пикетчика среди тех, кто сейчас рвется в Украину, которые бы стояли и призвали Путина отвести свои войска из Донбасса и Крыма. Я видел Шендеровича и слышал слова извинения Лии Ахеджаковой перед Украиной и украинцами. Но я не видел ни одного поста от Киркорова, который носит кольцо с головой фюрера", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Александр Серов, который в ноябре 2017 выступал в Крыму, намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

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