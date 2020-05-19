Популярный российский актер Павел Деревянко заявил, что президент РФ Владимир Путин, очевидно, делает инъекции ботокса, однако "это нормально".

Таким мнением артист поделился в интервью Юрию Дудю. Новое видео блогера вышло на его YouTube-канале 19 мая (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Павел Деревянко высказался о ботоксе Владимира Путина Коллаж

"Ты, когда на вождя смотришь, как думаешь, есть там ботокс?" – спросил Дудь. Деревянко ответил, что конечно есть.

"А понимаешь логику? Вот я не понимаю, зачем?" – добавил журналист.

"В смысле? Чтобы эстетично все выглядело. Это нормально, я не считаю это не нормальным... На него все смотрят, это все лишние детали, которые могут кого-то раздражать, кого-то уводить от сути", – заявил Деревянко.

Актер также признался, что и сам колол ботокс. Он делал это в 35 лет, чтобы избавиться от морщин на лбу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее аналитики агентства SALO рассказали, сколько зарабатывают блогеры-интервьюеры Юрий Дудь, Регина Тодоренко и Ксения Собчак в YouТube.