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20 мая • обновлено в 01:58
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Российский актер Деревянко "одобрил" ботокс Путина. Видео

1.6т
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Популярный российский актер Павел Деревянко заявил, что президент РФ Владимир Путин, очевидно, делает инъекции ботокса, однако "это нормально".

Таким мнением артист поделился в интервью Юрию Дудю. Новое видео блогера вышло на его YouTube-канале 19 мая (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Павел Деревянко высказался о ботоксе Владимира Путина

Павел Деревянко высказался о ботоксе Владимира Путина

Коллаж

"Ты, когда на вождя смотришь, как думаешь, есть там ботокс?" – спросил Дудь. Деревянко ответил, что конечно есть.

"А понимаешь логику? Вот я не понимаю, зачем?" – добавил журналист.

"В смысле? Чтобы эстетично все выглядело. Это нормально, я не считаю это не нормальным... На него все смотрят, это все лишние детали, которые могут кого-то раздражать, кого-то уводить от сути", – заявил Деревянко.

Актер также признался, что и сам колол ботокс. Он делал это в 35 лет, чтобы избавиться от морщин на лбу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее аналитики агентства SALO рассказали, сколько зарабатывают блогеры-интервьюеры Юрий Дудь, Регина Тодоренко и Ксения Собчак в YouТube.

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Владимир Путин Юрий Дудь
Место
Россия
Теги
Новости России актер видео вДудь шоу-бизнес интервью
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