Депутаты в России зачитали рэп для школьников и нарвались на критику. Видео

Юрий Сергиенко Новости России 02:19, 2.09.2020 Обновлено: 02:29, 2.09.2020

Депутаты горсовета российского города Улан-Удэ (Бурятия) поздравили школьников с 1 сентября, записал для них музыкальный клип.

В ролике, опубликованном на YouTube, ученикам посоветовали начинать учиться с первого дня и помнить о здоровом образе жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Депутаты в Улан-Удэ поздравили школьников рэпом.
Кадр видео YouTube

Депутаты также призвали учеников не курить и не употреблять алкоголь, потому что это "просто отстой".

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи раскритиковали его, заявив, что они не попадают в бит и сами вряд ли придерживаются здорового образа жизни.

Другие назвали клип креативным и в любом, отметив, что это лучше, чем заставлять детей читать стихотворения.

Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ
Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ
Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ
Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ

Как сообщал OBOZREVATEL, российский муниципальный депутат Краснодарского края Илья Шакалов снялся в клипе о борьбе с коронавирусом, в котором заметили флаг в цветах главного государственного символа Украины.

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