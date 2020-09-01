Депутаты в России зачитали рэп для школьников и нарвались на критику. Видео
Депутаты горсовета российского города Улан-Удэ (Бурятия) поздравили школьников с 1 сентября, записал для них музыкальный клип.
В ролике, опубликованном на YouTube, ученикам посоветовали начинать учиться с первого дня и помнить о здоровом образе жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Депутаты также призвали учеников не курить и не употреблять алкоголь, потому что это "просто отстой".
Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи раскритиковали его, заявив, что они не попадают в бит и сами вряд ли придерживаются здорового образа жизни.
Другие назвали клип креативным и в любом, отметив, что это лучше, чем заставлять детей читать стихотворения.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский муниципальный депутат Краснодарского края Илья Шакалов снялся в клипе о борьбе с коронавирусом, в котором заметили флаг в цветах главного государственного символа Украины.