"Депутатская мразь!" Экс-главарь "ДНР" разразился истерикой из-за "тунеядцев и алкашей" на пенсии

В России депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев назвал малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", чем вызвал возмущение в сети.

"Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком", – высказался парламентарий, заявив, что работающие люди получают 20000-25000 рублей пенсии.

Позже Набиеву пришлось публично извиниться. "Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий", – сказал он. Теперь депутата ожидает вердикт комиссии по этике.

Гасан Набиев Скриншот из видео

Примечательно, что согласно информации, размещенной на официальном сайте Волгоградской областной думы, парламентарий владеет двумя квартирами площадью 130 и 47 квадратных метров, а его супруга – земельным участком (800 квадратных метров), квартирой (230 квадратных метров) и зарабатывает около 70 млн рублей в год.

На скандальное высказывание Набиева бурно отреагировал экс-главарь "ДНР" Игорь Безлер.

"Е*лан "единоросс" взял и большинство в алкаши и тунеядцы записал. Этот п*дор заднеприводной "единососущий" моего отца, проработавшего механиком всю жизнь, больше, чем эта депутатская мразь живет, в тунеядцы записал, или тестя – более 20 лет в шахте от проходчика до начальника участка с пенсией 8 тысяч – так же в тунеядцы. Г*ндон "единоросский", я твоими словами, утырка, не научившегося по-русски говорить, – "твою мама е*ал", – написал он в Telegram-канале. (Сохранен стиль автора).

Игорь Безлер Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России чиновник госкомпании "Роскосмос" Станислав Жарков назвал людей, живущих в хрущевках, "скотобазой".

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