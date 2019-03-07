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"Депутатская мразь!" Экс-главарь "ДНР" разразился истерикой из-за "тунеядцев и алкашей" на пенсии

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В России депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев назвал малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", чем вызвал возмущение в сети.

"Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком", – высказался парламентарий, заявив, что работающие люди получают 20000-25000 рублей пенсии.

Позже Набиеву пришлось публично извиниться. "Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий", – сказал он. Теперь депутата ожидает вердикт комиссии по этике.

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Гасан Набиев

Гасан Набиев

Скриншот из видео

Примечательно, что согласно информации, размещенной на официальном сайте Волгоградской областной думы, парламентарий владеет двумя квартирами площадью 130 и 47 квадратных метров, а его супруга – земельным участком (800 квадратных метров), квартирой (230 квадратных метров) и зарабатывает около 70 млн рублей в год.

На скандальное высказывание Набиева бурно отреагировал экс-главарь "ДНР" Игорь Безлер.

"Е*лан "единоросс" взял и большинство в алкаши и тунеядцы записал. Этот п*дор заднеприводной "единососущий" моего отца, проработавшего механиком всю жизнь, больше, чем эта депутатская мразь живет, в тунеядцы записал, или тестя – более 20 лет в шахте от проходчика до начальника участка с пенсией 8 тысяч так же в тунеядцы. Г*ндон "единоросский", я твоими словами, утырка, не научившегося по-русски говорить, – "твою мама е*ал", – написал он в Telegram-канале. (Сохранен стиль автора).

Игорь Безлер

Игорь Безлер

Антикор

"Депутатская мразь!" Экс-главарь "ДНР" разразился истерикой из-за "тунеядцев и алкашей" на пенсии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России чиновник госкомпании "Роскосмос" Станислав Жарков назвал людей, живущих в хрущевках, "скотобазой".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия готова к войне с росийскеими выпрлядками окупантами! пора бомбить москву!
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