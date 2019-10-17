"Вы козел!" Депутат Госдумы РФ угодил в секс-скандал

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов отказался отвечать на вопрос журналиста Олега Кашина, какая у него сексуальная ориентация.

Запись их разговора опубликовали в Twitter МДХ Медиа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Виталий, вы натурал?" – спросил Кашин. "Я на языке гомос*ков не общаюсь", – ответил депутат.

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"Хорошо, вы гетеросексуальны?" – продолжил журналист. Милонов в ответ начал переводить тему.

"У вас был секс с мужчиной?" – прямо спросил Кашин. "Извините, Олег, хоть вы на меня и похожи, но сошли с ума и несете чушь. Я не буду с вами разговаривать", – "взорвался" депутат, назвав Кашина "козлом".

Примечательно, что журналист и вправду внешне напоминает Милонова.

Кашина назвал козлом депутат Милонов vesti.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался отвечать на вопрос журналиста Олега Кашина о его сексуальной ориентации. Возможно, Виталию есть что скрывать pic.twitter.com/wZphIBbLGU — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист российской службы ВВС Фарида Рустамова обвинила в сексуальных домогательствах депутата Госдумы России, члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

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