Депутат городской думы Кирова (Россия) Павел Валенчук, поздравил россиянок с Международным женским днем, записав эротическое видео.

Парламентарий появился в видеоролике, где он скачет на лошади с оголенным торсом. В поздравлении Валенчук также прочитал стихотворение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На видео Валенчук находился в поле, сидя с голым торсом на коне. Ролик начинается с песни Lose Control исполнителей Meduza, Becky Hill, Goodboys. После этого он зачитывает стих "Как же прекрасны вы, о женщины России!". В конце видео депутат надевает рубашку под композицию "Возьми меня, люби меня" музыкального дуэта Rauf & Faik, и, стоя на коленях, дарит букет роз, вероятно, своей избраннице.

Павел Валенчук

Ранее, Валенчук оскандалился, обратившись в суд из-за поста, который был размещен сообществом во "ВКонтакте". В публикации была прикреплена его фотография и размещена подпись с призывом "записываться на бровки и ноготочки".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Законодательной Думы Хабаровского края (Россия) от фракции КПРФ Сергей Ильин опозорился в сети из-за безграмотности.

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