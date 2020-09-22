Депутат Госдумы заявил на росТВ, что в Дании открыли "балаган" для зоофилов. Видео

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев выступил с нелепым фейком о том, что в Дании якобы открылось специальное заведение для зоофилов.

Этот информационный вброс скандальный политик страны-агрессора озвучил в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Журавлев добавил, что деятельность упомянутого центра якобы узаконена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!" – возмутился одиозный российский депутат.

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