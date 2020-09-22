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Депутат Госдумы заявил на росТВ, что в Дании открыли "балаган" для зоофилов. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости России
1,5 т.
Алексей Журавлев выдал фейк о зооборделе с черепахами в Дании

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев выступил с нелепым фейком о том, что в Дании якобы открылось специальное заведение для зоофилов.

Этот информационный вброс скандальный политик страны-агрессора озвучил в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Журавлев добавил, что деятельность упомянутого центра якобы узаконена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Журавлев соврал о "зооборделе в Дании".

"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!" – возмутился одиозный российский депутат.

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