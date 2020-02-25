Депутат Госдумы обозвал женщин с тату "прикроватными ковриками"

Первый заместитель председателя комитета российской Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сравнил женщин-матерей с "прикроватными ковриками с арабесками".

При этом он назвал желание сделать тату проявлением духовного интеллектуального кризиса и предложил категорически запретить в России татуировки. Об этом сообщает "Говорит Москва".

По его словам, мода на это не только примитивна, но и туземная, поскольку туземцы рисуют на своем лице "уродливые маски" от безысходности и чтоб якобы отпугнуть духов. Поэтому российский депутат возмутился, что подобным занимается и цивилизованное общество, а именно молодые женщины и матери.

Геннадий Онищенко сравнил женщин с "прикроватными ковриками"

"Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже: с какими-то чудовищами, которых они сплошь и рядом рисуют", – высказался Онищенко.

Он также заявил, что тату – это крайняя степень язычества, а сама процедура несет опасность заражения и нарушения кожных покровов. Депутат добавил, что опасны не только пигменты, но и любое химическое вещество, которое вводят в структуру кожи. Поэтому Онищенко поспешил предостеречь граждан от гнойных осложнений и онкологического роста, которые может спровоцировать нанесение татуировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

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