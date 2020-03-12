Депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Катасонов потенциально мог заразить президента страны Владимира Путина китайским коронавирусом.

Не так давно он вернулся из Франции, где была зафиксирована вспышка COVID-19, и решил не проходить диспансеризацию, а отправился сразу на работу. Об этом сообщает "360", цитируя специалиста, который прокомментировал присутствие отказавшегося от карантина депутата на заседании с российским лидером.

В частности, вирусолог Михаил Щелканов считает, что человек, который не чихал, не кашлял и не дышал близко на другого, вряд ли мог заразить кого-нибудь.

Катасонов мог заразить Путина коронавирусом

"Даже в этом случае максимальный разлет был бы 10-15 метров. А в случае, если он всего этого не делал, а просто дышал – это порядка двух метров. Поэтому вероятность я оцениваю как достаточно низкую", – отметил он.

Но все же в Госдуме из-за этого всполошились. Так, одиозный политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал немедленно изолировать парламентария, вернувшегося из Франции.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин уже выдал соответствующие указания и теперь Катасонова, его помощников и всех контактировавших с ним депутатов принудительно отправят на карантин. Помимо этого, ему аннулируют пропуск в здание на Охотном ряду.

Российские СМИ пишут, что Сергей Катасонов, который ездил в начале марта во Францию и после этого вернулся к работе, находился в Госдуме 10 марта. Это было именно в то время, когда туда для обсуждения поправок в Конституцию приехал президент Владимир Путин.

А сам депутат заявил, что сидел на галерке, поэтому вряд ли мог заразить российского лидера.

"Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко... Я был во Франции 5-го числа, тогда еще не было принято решение в России. Считаю, что решение Володина аннулировать мой пропуск правильное. Если хоть какие-то малейшие риски есть, надо соблюдать дисциплину. Как я понял со слов Володина, люди, которые контактировали со мной в Госдуме, тоже должны самоизолироваться. По моим оценкам, это примерно 5-7 человек", – сказал Катасонов изданию "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у двух членов сборной России по велогонкам в Объединенных Арабских Эмиратах, был подтвержден коронавирус. Команда приехала в Абу-даби на гонки "Тур ОАЭ".

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