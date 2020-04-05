Главврач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, который был инфицирован коронавирусом и при этом контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о нестандартных проявлениях COVID-19 в России.

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Он указал на тот факт, что возраст поступивших в больницу зараженных с тяжелым течением болезни был ниже, чем прогнозировалось. Об этом врач сообщил создателям фильма пропагандистского канала RT "Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко" в тот день, когда стало известно о его заражении новым вирусом (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Путин и Денис Проценко, 24 марта 2020 Global Look Press

Facebook Дениса Проценко

"Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала", – признался врач.

К примеру, в момент съемок Проценко обсуждал с коллегой 38-летнего инфицированного мужчины в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что в России подавляющее большинство заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Отметим, на 5 апреля в РФ официально подтверждено 5 389 случаев COVID-19 (+658 за сутки) и 45 смертей (+2 за сутки).

Напомним:

Денис Проценко 24 марта контактировал с Владимиром Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

31 марта врач заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Информация о том, что российский президент может заболеть коронавирусом, буквально взорвала социальные сети.

Как писал OBOZREVATEL, Денис Проценко также рассказал, что коронавирус может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови.

Что известно о враче, который мог заразить Путина, читайте по ссылке.

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