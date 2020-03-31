Денис Проценко: что известно о враче, который мог заразить Путина коронавирусом

Денис Проценко, который инфицирован COVID-19 и контактировал накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, является врачом-реаниматологом, а также состоит во множестве научных обществ и является автором почти 150 работ.

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Родился Проценко 18 сентября 1975 года. В 1999 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности "лечебное дело", а в 2000 году окончил интернатуру по специальности "анестезиология и реаниматология" в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

Denis Protsenko/Facebook

С 2000 по 2008 год Проценко работал врачом анестезиологом реаниматологом в Городской клинической больнице №7, а с 2008 по 2014 год был заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии в той же больнице.

С 2014 по 2016 год работал заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.

В 2003 году в Российском государственном медицинском университете защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата медицинских наук. С 2003 год по 2007 год был ассистентом кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ Российского государственного медицинского университета.

С 2007 года и по настоящее время является доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО Российского научно-исследовательского университета им. Н.И. Пирогова.

Denis Protsenko/Facebook

Проценко также активный участник научных обществ. Так, он является ответственным секретарем Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции (РАСХИ), членом президиума Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР), Европейского общества интенсивной терапии (ESICM), Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов (МНОАР), ответственным секретарем журнала "Инфекции в хирургии", заместителем главного редактора журнала “Неотложная медицина”, членом редакционного совета журнала “Вестник анестезиологии и реаниматологии”, а также членом редакционного совета журнала “Анестезиология и реаниматология".

Проценко автор 144 печатных работ, соавтор национального руководства “Интенсивная терапия”, ряда национальных методических рекомендаций.

Денис Прценко крайний справа Denis Protsenko/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Проценко 24 марта контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Во вторник, 31 марта, врач заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Информация о том, что российский президент Владимир Путин может заболеть коронавирусом, буквально взорвала социальные сети.

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