Кто на самом деле правит Россией? Сколько у Путина двойников? Жив ли он вообще ещё?

Эти вопросы занимают умы миллионов людей в России и не только. И если для одних это что-то из разряда теории заговора или и вовсе “чушь”, как любит выражаться сам Путин, то для других – предмет серьёзных размышлений и исследований. Люди подолгу рассматривают и анализируют видео- и аудиозаписи с президентом России, ищут несоответствия в форме ушей, разрезе глаз, тембре голоса и походке. По данной теме выступают различные эксперты и многочисленные не-эксперты, обличая обман Кремля или же, напротив, опровергая эти подозрения.

Владимир Путин

Кроме того, даже не касаясь лично фигуры Путины, люди, от простых обывателей до дипломированных политологов и журналистов, беспрестанно обсуждают и выдвигают версии касательно того, кто на самом держит власть в России в своих руках. И версий также множество – это и различные кремлёвские кланы, и влиятельные олигархи, и серые кардиналы из администрации президента…

Вы хотите знать моё мнение? Оно очень простое: люди не понимают, что всё это на самом деле абсолютно неважно. Неважно, сам ли Путин сидит на своём троне или давно заменивший его человек, неважно, сколько у него двойников и в каком новостном репортаже мы видим его настоящего. И так же не важно, кто конкретно продвигает именно такую политику России как внутри своих границ, так и за рубежом, кто составляет планы и корректирует уже готовые.

Почему? Потому что в действительности важно только то, что политика России остаётся неизменной на протяжении многих лет: это плавный переход к тоталитарному режиму, к подавлению любого проявления инакомыслия, к тому, чтобы превратить население России в послушных марионеток правящего режима, добровольно и с радостью исполняющих любые приказы Власти и слишком занятых насущными проблемами, чтобы сомневаться в праве этой самой власти править Россией. То же самое с внешней политикой Кремля – Крым, Донбасс, Сирия не случайны, и они далеко не последние звенья одной цепи. Кремлёвский режим не сможет долго жить без внешних врагов и угроз. Так вот, в этом плане Путин – это собирательный образ Власти, это подпись на преступных документах и это лицо современного российского Режима. И это, конечно же, путинизм.

Какая разница, кто прячется за образом, если этот образ убивает людей? Если он калечит их судьбы и промывает им мозги? Важен сам факт того, что это происходит. И вопрос о том, принимает ли решения сам Путин или нет, в данном случае является весьма и весьма второстепенным. Эти решения принимаются и будут приниматься и дальше, и жизнь миллионов людей всё так же будет в опасности. Жаль только, что большинству людей кажется, что именно их эта угроза не коснётся, именно они останутся в стороне, пересидят, переждут… К сожалению, они не понимают того, что неприкасаемых нет, и что никакие расстояния не спасут от Власти, если она решит “обратить внимание” на них. И тут не имеет значения даже то, в какой стране вы живёте: привет от Путина во флакончике духов с “Новичком” внутри – дело техники. Было бы желание. А ещё в Вашу страну может прийти война просто потому, что Кремль решит расширить Русский мир или просто будет делить сферы влияния с кем-то ещё. От путинизма не застрахован никто и нигде. И если он доберётся до вас, будет ли вас тогда интересовать, лично ли Путин отдал такой приказ?

P.S. А с теми, для кого вопрос о том, кто сидит на российском престоле в настоящее время, всё-таки является животрепещущей темой, я поделюсь такой мыслью: “пустое место” не окружают почестями и не пытаются задобрить любыми средствами. Номинальная фигура нужна только для прикрытия и создания имиджа постоянства власти, но такую фигуру не ублажают изо всех сил, ей не позволяют забивать по 10 шайб за матч, не сочиняют песни о ней и не бьют себя в грудь, доказывая свою любовь к Царю. Пустышку, формальность не боятся и не кидаются исполнять не только прямые указания, но и шевеления бровей. И речь тут идёт не только о “простых” людях, которые просто хотят выбить себе место потеплее и кормушку побольше, но и о высших чиновниках и бизнесменах, обладающих несравненно более полной информацией. А всё потому, что тот, кто сейчас Путин, кем бы он ни был, чрезвычайно удобен и выгоден для всех них. И они любыми средствами будут поддерживать существующий режим, понимая, что при ином, нормальном и человеческом, для них места во Власти не будет.

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