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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

"Вежливые люди" как защита Путина от россиян

“Вежливые люди”, они же “зелёные человечки”, они же российский спецназ. Они сделали своё дело пять лет назад, захватив для Путина власть на полуострове Крым.

Они были молчаливы, спокойны, не дарили женщинам цветы. В руках у “человечков”-людей были только автоматы. Если бы что-то пошло не так и им оказали сопротивление, то оружие пошло бы в ход, только на асфальте остались бы не гвоздики красные, а красная кровь… Мужская? Женская? Детская? Какая разница…

Новости
Новости Крымнаша. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

Пять лет прошло. 8 Марта 2019 года. Полуостров Крым. Власть решила напомнить людям, что если что-то пойдёт не так – зелёно-вежливые вернутся. Сейчас ряженые с цветами, но если надо…

Посмотрите сюжеты из российских ТВ-новостей, когда показывают, как привозят кого-нибудь на заседание суда. Те же люди в камуфляже, явно не городской расцветки, молчаливые, вежливые, сопровождают конвоируемых. На лице маска, узкая прорезь для глаз, на спине чаще всего надпись “ФСБ”. Иногда десять-пятнадцать мордоворотов на одного обвиняемого. Как опасного, так и не очень или совсем не очень. По всей стране.

Новости
Новости Крымнаша. Весна никогда не будет такой, как прежде

Россияне думают, эти их защищать будут, если что. Защищать они будут Путина. От россиян. Он своим “вежливым людям” и праздник профессиональный подарил – “День сил специальных операций”. 27 февраля. Опять же, к Крыму привязал.

Официально сообщается, что Силы специальных операций Вооружённых Сил Российской Федерации (ССО ВС России) начали формироваться в 2009 году. Очередная “маленькая” ложь Кремля. Очередная “заслуга” президента Путина. А куда же пропал спецназ ГРУ (Главного разведывательного управления) Генштаба ВС РФ? А армейский спецназ? Спецназ ВДВ, морской пехоты? Никуда они не пропали. Все эти структуры были и в СССР, и в России до Путина, и при раннем Путине, и сейчас есть. А подаётся всё как что-то новое.

Но оставим военную тему и вернёмся к весне и цветам. Хочу пожелать женщинам, чтобы им дарили подарки и цветы их мужчины. Пусть не такие мужественно-военно-красивые, не такие или сильно не такие, иногда немного пьяненькие, но СВОИ. Сыновья и мужья, братья и отцы. Главное – ЖИВЫЕ. Не попавшие в очередную мясорубку, которую затеет кремлёвский Вождь со своими “вежливыми” человечками, которые выполняют любой его приказ. Скажет – цветы раздадут, прикажет – стрелять будут...

Вот как-то так.

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Автор
Денис МещерскийДенис Мещерский
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Источник
Источник:Блог Дениса Мещерского
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Комментарии
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Антибандеровец Yuri, ЧМО - а ну-ка расскажи, какой ты winner и что ЛИЧНО ВЫСИДЕЛ толкаясь денно и нощно на Обозе? разбрасывая-разбрызгивая вонище
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Холы вы кроме фантазий более ничего не можете. Лузеры
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Антибандеровец Yuri, https://www.youtube.com/watch?v=-QUh8gh61fE
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не сыте, кацапы. При освобождении Крыма всю эту "вежливую" мразь будем вырезать как убийц и бандитов, которые замаскировались под военнослужащих нашего братского соседнего народа. А то, что эти "вежливые" твари прикрываются женщинами и детьми только подтверждает что это бандиты, убийцы и ублюдки. То есть, вся эта маскирующаяся под войска РФ мерзость находится вне закона и подлежит немедленному уничтожению на месте. без суда и следствия
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Антибандеровец Yuri, https://youtu.be/JZxZyEHKOi0
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Levitsky Valery, Фантазируй дальше Главное это безопасно. Ведь в душе ты занешь что никуда не пойдешь
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