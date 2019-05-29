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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

Солнце светит. Путин отстает

2.5т

Недавно прошёл ЧМ-2019 по хоккею. Победила команда Финляндии, в которой было 18 дебютантов чемпионата мира.

Россияне, большая часть которых титулованы-раститулованы, не справилась со спортсменами из Финляндии. Спросите, почему? Да потому что с ними не играл лидер нации – В.В. Путин. Если бы он вышел на лёд и его Ночная Хоккейная Лига с ним – всем конец – первое место обеспечено сразу. Спросите, почему? Да потому что если “Звезда” светит, то ей достаточно выйти на лёд – победа! Всё, по-другому и быть не может. Полетела “Звезда” и стерхи за ней, куда им деваться, “звезда” она и есть Звезда.

Владимир Путин на хоккее

Владимир Путин на хоккее

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Нет, это было раньше, а сейчас Звезда давно уже Солнце, которое греет всех и вся, что ни задумает – сделает, о чём ни подумает – воплотит. Вот даже сказка детская есть: приехал мужик в гости к дочери и зятю Солнцу, бац ему на голову сковороду с яичницей – и готово! А вот когда мужик домой вернулся, бац сковородку на голову себе – шиш, ничего не вышло. Он же хотел как Солнце, а получилось, как у обычного мужика – не зажарились яйца на голове.

Новости
Путин зачистил поле

Вот поехал 28 мая 2019 года почтиЛидер – Солнце нации Владимир Путин в столицу Казахстана Нур-Султан, где Лидер нации Нурсултан Назарбаев наградил его орденом “Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев”.

Ну чё, прикольно.

А потом едут гости заморские в Путин-град, а там Лидер нации, тьфу, круче бери – Лидер Нации Солнце награждает всех кого ни попадя, нужных и ненужных, кормит всех, кого нужно и не нужно, а чё, ему можно – он же Солнце. И люди все вокруг Солнца греются, какой там газ, нефть, трубы не трубы, сел около Лидера и грейся, а ещё всегда и яичница готовая. На лёд вышел – он растаял – всё, Победа!

Новости
Окружение Путина скупает ворованное по всему миру?

Нужно просто немного ускориться в этом направлении, товарищи, а то что же получается: Культ Личности Путина хуже и меньше, чем у Назарбаева?

Страна больше, а Культ меньше – непорядок получается.

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Автор
Денис МещерскийДенис Мещерский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Блог Дениса Мещерского
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Комментарии на сайте не модерированы
Табачук Микола
Табачук Микола
Тут ще треба правильно назвати. Є варіанти:культ Пуйла або пульт Куйла.
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