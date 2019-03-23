Отшумела, отгремела победная весна 1945 года… Так или примерно так в советское время любили писать о конце Второй мировой войны.

Отшумела, отгремела “крымская весна” 2019 года. Первый юбилей “великой победы” Путина – пять лет назад он оттяпал у Украины симпатичный ему кусок чужой территории.

Новости Главный страх пациента Путина

Смотрю видео с праздничного концерта в Крыму. Смотрю и диву даюсь: инсценировка какого-то ужаса. Сначала на сцене чёрные извивающиеся фигуры, мерзкие рожи, свастика. Потом вдруг всё это разбегается, как бегут тараканы от дихлофоса, и на сцене – российский флаг, калинка-малинка, всеобщее счастье. Понятно, что ужас – это Крым украинский, счастье – Крым российский. Тут же песенка звучит: “…владеет миром ВладимИр”. “Дедушка” Путин (по примеру “дедушки” Ленина) на экране с детьми, князь Владимир (памятник) крестит кого-то.

Кстати, Ленин вместе с Дзержинским организовали красный террор, сначала постреляли и пересажали родителей, а потом любили фотографироваться с детьми. Путин ещё никого не убил напрямую? Пока только сажает? Ну так у него всё впереди.

Грандиозное празднование в России 9-го мая каждый год уже привычно и понятно. Но там фашизм победили. А что победили в марте 2014 года? Что празднуете? Победу над доверчивым соседом? 9 мая – один день праздника. А “победа” в Крыму – 3 дня уже всероссийского фестиваля. В каждом регионе, в каждом городке – концерты, шествия, флешмобы, гулянья. Вся страна пляшет.

Интересно, кто-нибудь из россиян поинтересовался, сколько вся эта вакханалия стоит? Вот так, чтобы сразу в каждом большом и малом городе, во всех 85 регионах, сколько Кремль на это тратит денег? Ваших денег, денег россиян. Я не знаю. И расследовать не хочу. Это тема для Навального. Но о размахе трат на “крымскую весну” бюджетных денег (а это деньги из вашего кармана, налогоплательщики России) можно судить, посмотрев на суммы, истраченные государством ранее на подобные мероприятия.

Это только то, что известно из опубликованных источников:

1) 615 миллионов рублей потратили власти Москвы на празднование Дня Победы в 2018 году;

2) 742 миллиона рублей – расходы мэрии Москвы на празднование Дня города в 2017 году.

Это только Москва. Регионы стараются соответствовать, ведь это очень хорошая кормушка для чиновников, контролирующих распределение этой полноводной денежной реки. Миллионы стекаются в миллиарды, десятки миллиардов на утеху и обогащение Владимиру Путину.

Не пора ли подумать, а зачем вам, вам лично Крым? Не Путину с его имперскими амбициями, не приближённым к нему “семьям”, уже поделившим крымские виноградники и винзаводы, а вам лично? Ведь кто привык ездить в украинский Крым, тот в большинстве своём ездит и сейчас (чиновников, “патриотических” и т.п. не считаю). Другие как ездили за границу, так и продолжают. А многие как не были в Крыму, так и не поедут туда никогда, потому что у них на это просто нет денег. А деньги ваши уходят на кремлёвские бесконечные праздники и форумы, на мегапроекты, исполнителями которых почему-то всегда оказываются компании Ротенбергов, Тимченко и других деятелей “ближнего круга” Путина. Никогда не задавали себе вопрос, почему они ВСЕГДА выигрывают все тендеры или идут вне конкурса? А президенту российскому никогда не хотели задать эти вопросы?

Зашёл на сайт одного российского города. Райцентр, 60000 населения. Таблица средних зарплат по предприятиям и учреждениям города. Путину бы дать почитать, и его министрам-экономистам.

9200 рублей. 10325 рублей. 8000 рублей. 7500 рублей. 5000 рублей. 15000 рублей. Максимум – 20000 рублей на одном (!) предприятии города – маслосыродельном комбинате, где работают 300 человек. 300 человек из 60000 получают в среднем 20000 рублей в месяц. Ау, Росстат! Где нарисованные Кремлём более 40000 рублей в месяц? На какие деньги большинство россиян в Крым собрались?

Много вопросов, ответов никто не хочет давать. И себе, и Власти вопросы неудобные задавать никто не хочет.

Захват Крыма признан мировым сообществом преступлением. А празднование преступления – это соучастие в преступлении. Подумайте над этим. Это совсем не тот праздник, что отмечается 9 мая.

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