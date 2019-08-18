В прошлой статье я писал о том, что победить современную российскую власть и прекратить существование путинского режима может только народ. Тот народ, на который с пренебрежением смотрит как сама власть, так и многие оппозиционные деятели.

Резонно возникает вопрос: а что мешает этому самому народу взять и сделать свою жизнь лучше? Хотя бы просто попытаться? Ведь, казалось бы, для себя же, не для кого-то другого. Но нет, годы идут, а этого так и не происходит. И дело не только в том, что, как я уже говорил ранее, люди зомбированы путинской пропагандой, а те, которые против режима – разобщены. Причин, конечно, больше.

Давайте посмотрим на тех людей, которые против Путина, против Кремля и т.д. не выступают, если только сами лично не попадают под пресс власти, и то далеко не факт. Попробуем их разделить на несколько категорий.

Первая. Люди, которые искренне верят в то, что Путин – чуть ли не помазанник Божий, спаситель России, собиратель Руси и т.п. Их устраивает та реальность, которая существует в их головах, в новостях федеральных каналов, в отчётах российских чиновников. Они будут умирать от голода, но не предадут любимого Президента, потому что он сделал их жизнь лучше. Чем лучше – данный вопрос обычно остаётся без ответа, или же даётся невнятный ответ про вставание с колен, мирное небо над головой, отсутствие революций и тому подобное. Убеждать их в обратном абсолютно БЕСПОЛЕЗНО – у них к этому иммунитет.

Вторая. Люди, которые думают примерно так же, как и входящие в первую группу, но с которыми можно и нужно разговаривать и убеждать. Они отравлены кремлёвской пропагандой, которую всегда высмеивают и представляют какой-то жалкой и абсолютно фальшивой. Простите, но то, что воздействует на умы людей так сильно, не может быть бездарным и глупым. И с этим придётся считаться. До людей из этой группы сложно или очень сложно достучаться, но это ВОЗМОЖНО. Чем я и моя семья, собственно говоря, и занимаемся. Потому что это НЕ бесполезно, и эти люди заслуживают шанс увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле, потому что мы все в своей жизни ошибались в чём-то, и иногда сильно ошибались.

Третья. Люди, которым всё равно. Ну или почти всё равно. Обычно их волнуют проблемы и вопросы, которые касаются их или их близких напрямую и непосредственно: где взять деньги на погашение кредита; что приготовить на ужин; как собрать ребёнка к новому учебному году; что надеть на день рождения подруги; как быть с любовницей, которая достала с расспросами; куда пойти в выходные… Нет, подобные вопросы волнуют, конечно, всех, и занимают львиную долю нашей жизни, но всё дело в том, что у этих людей только такие вопросы и занимают их умы. И им всё равно, что происходит в стране, кого там посадили, а кого нет, кто сколько своровал, почему нет реформ, где гарантированные им свободы и т.д. На совсем небольшое время они могут задуматься над одной из таких проблем, но подобные мысли быстро вытесняются из головы, и их занимают обычные насущные проблемы. К сожалению, они не понимают, что любой глобальный вопрос имеет или будет иметь к ним непосредственное отношение. Представители этой категории очень многочисленны, к сожалению. И с ними ИНОГДА можно говорить, но обычно их аморфность и безразличие просто обезоруживают. Им просто всё равно, что творится с Россией, что творит Россия с миром, и это страшно.

Новости Путин пишет новую историю Мира

Четвёртая. Самая гадкая категория. Тут собраны люди, которые достаточно многое понимают, достаточно многое знают, видят вокруг себя, но ничего не скажут против, потому что они имеют или мечтают поиметь с этого свою выгоду. Чиновники, их обслуга, силовики, прихлебатели и “содержанки” обоих полов, также все те, кто мечтает “примазаться” к деньгам и Власти. Они будут говорить слова в поддержку режима или молчать, и при этом, что самое мерзкое – всё понимать. Может быть, им даже будет немножко не всё равно или немножко стыдно, но своя шкура всегда будет ближе и дороже. А вдруг услышат? А вдруг узнают? А вдруг это помешает подняться ещё хотя бы чуть-чуть вверх? С ними НЕ О ЧЕМ говорить, если только им самим не станет совестно и они не пересмотрят свою жизненную позицию – такое тоже бывает. С этой категорией есть один большой плюс – при смене власти они первые побегут её топтать, а не защищать.

Пятая. Люди, которые боятся. Нет, не так. Которые БОЯТСЯ. Мне кажется, тут даже нет смысла обсуждать или осуждать их. Всё и так понятно. И получится ли у них преодолеть свой страх, а если да, то вследствие чего – это всегда очень индивидуально. Предугадать нельзя, оценки делать нет смысла – все слишком разные. Говорить с этими людьми НУЖНО, потому что они должны наконец осознать, что дальше будет только ХУЖЕ, а когда-нибудь и вовсе ПОЗДНО.

Новости Семья политических беженцев из России просит гражданства Украины

Вот, собственно говоря, основные категории людей, которые не выступают против Путина, загоняя себя всё дальше… куда? Туда, откуда становится всё труднее выбраться, где всё труднее остаться человеком, свободным человеком, да и просто выжить – тоже не просто для многих. Назовите это место, этот строй таким словом, каким сами захотите, и ни одно из них не будет хорошим. “Тюрьма народов” – помните такое выражение? По-моему, оно неплохо подойдёт, как и многие другие.

P.S. Моя классификация совсем не претендует на научность. Это, скорее, моё психологическое восприятие. И, конечно же, категорий можно выделить ещё немало разных… но, как мне кажется, все основные перечислены. И проблема в том, что людей в них очень и очень много. Это миллионы граждан России, которые пока не делают, по сути, ничего для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы хотя бы попробовать, каково это – без Путина и без путинизма. А ведь уже рождаются дети у тех, кто не помнит жизни без Путина. Хотите дождаться внуков и правнуков?

Лучше не будет…

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.