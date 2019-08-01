Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Глупый Путин. А вы уверены?

2.4т

Если вы читаете эту статью, то вы, скорее всего, против Путина и его политики.

Вы против путинского режима, вы против действий Кремля как по отношению к своим гражданам, так и по отношению к другим странам и народам. И вам, конечно же, не нравится сам Путин. Тут я с вами, безусловно, солидарен. Международный преступник и не должен нравиться. Казалось бы, на этом можно закончить статью: все со всеми согласны, дискутировать не о чем, тема закрыта.

Владимир Путин

Владимир Путин

Newsonline24.com

Но нет. Посмотрите, что пишут ваши друзья (а может быть, и вы сами) о Путине и его команде, как они комментируют его политику, поступки, действия. Все по-разному? Да, верно. Но подавляющее большинство объединяет одно: они уверены в том, что Путин глуп. Что глуп Кремль. Что глупы российские чиновники, пропагандисты, спецслужбы и так далее. Они смеются над Путиным, над его окружением, над их решениями и заявлениями. Общепринятое мнение: во власти все или почти все – дураки, маразматики, непрофессионалы. Соцсети забиты постами об очередной дурацкой выходке путинского окружения. И получается тогда, что с одной стороны есть пусть и разрозненная, но очень умная оппозиция, а с другой – дурни с высокими постами.

Новости
Режим Путина стремительно катится к гибели

Но почему тогда эти умные люди пока по большому счёту ничего не могут сделать с бездарной властью, с выжившим из ума Путиным? Почему Путин правит уже почти два десятилетия, а многие видные оппозиционеры до сих пор не могут договориться между собой/сидят/убиты/уехали из страны/перешли на сторону власти? Если академик не может справиться с двоечником, то, может быть, двоечник таким только кажется?

Дураки не правят огромной страной 18 лет. Дураки не имеют большой поддержки населения (давайте не будет высчитывать точные проценты, но то, что поддержка у Путина среди большой массы населения всё так же есть – это факт), они не имеют “защиты” против любых протестный проявлений в стране, а ещё им не прощают преступления против других государств. Или вы не замечали, что всё больше и больше людей по всему миру считают Путина чуть ли не героем? Он жёсткий и принципиальный лидер, полководец, борец с терроризмом, защитник обиженных и угнетённых. Это мнение части простых людей на Западе, и их немало, к сожалению. Российская пропаганда работает гораздо эффективнее, чем вам кажется, мои дорогие единомышленники – как внутри страны, так и за её пределами. У вас к ней иммунитет – и это замечательно, но не все такие, как вы, иначе бы и не было никакого Путина. А другие люди попали в его сети, и чем дальше, тем сложнее из них выпутаться. На уровне же правящих элит других стран – вода камень точит, и уже не так зудят Крым с Донбассом, малайзийский Боинг и Сирия… а вот денег всегда хочется. К сожалению.

Новости
"Путин – х*йло" гремело над Москвой

Так в чём же дело? А дело в том, что в Кремле сидят не дураки. Вовсе нет. И Путин, или тот, кто принимает решения за него – считайте как хотите – тоже не глупец. Там много профессионалов, и шаги российской Власти продуманы на долгое время вперёд. И недооценивать эту Власть – страшная и непростительная ошибка. Пока этот противник недооценен, пока вы не воспринимаете его всерьёз – он будет продолжать одерживать над вами победу за победой. Он будет править ещё 10, 20, 50 лет, и фамилия этого противника будет волновать вас меньше всего. Имя у него всё равно будет такое же – Режим.

Новости
Путин – лысый дедок, пытающийся играть буйного

Однажды один видный политический деятель (Троцкий) назвал другого деятеля, менее, по его мнению, видного (Сталина), “гениальной посредственностью”. Недооценённая “посредственность” в отместку дала видному деятелю по голове ледорубом и безраздельно правила ещё много лет.

С врагом надо бороться, с врагом надо уметь бороться, как говорил товарищ Ленин. Банально? Да, но не поспоришь ведь. И всё то, что я написал выше, ни в коей мере не означает, что нужно сдаться, сложить руки и ничего не делать. Каждый должен делать то, что может, чтобы вместо Путина появился Человек, вместо Кремля – Закон, вместо Режима – государство, а вместо государства-агрессора – просто государство-сосед.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис Мещерский Денис Мещерский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Блог Дениса Мещерского
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
4
Смешно
9
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Неужели украинцы думают, что однажды случится так, что Россия вернет Украине Крым, выплатит ей охулиардные контрибуции и репарации, и будет долго-долго вымаливать на коленях у украинцев прощения. Глупо так думать. Никогда так не будет. Не будет просто потому, что России всего этого не нужно. Ну зачем России - прощение Украины? Холоп на барина полгода обижался, а барин этого не замечал. Крупные игроки в мировой политике создают коалиции и ведут борьбу за политическое и экономическое влияние, а мелкие страны, слабые в военном, экономическом и политическом отношении либо пытаются сохранять нейтралитет, либо примыкают к крупным игрокам, которые используют их в своих интересах. Но вот только Украина, территориально находясь вблизи России, вместо того чтобы сохранить нейтралитет, решила примкнуть к ее противнику - США. И как вы прикажете поступить России? Терпеть нахождение у себя под боком враждебного государства? Нет. А как тогда? Либо переформатировать его в нейтральное, либо раздавить. Третьего не дано.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
кастрюлеголовое бы.дло мучительно пытается понять,что это было.....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередной набор букв...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Стук Кастрюль, У них нет ума, знаний и умений чтобы зарабатывать деньги иным способом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel