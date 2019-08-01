Если вы читаете эту статью, то вы, скорее всего, против Путина и его политики.

Вы против путинского режима, вы против действий Кремля как по отношению к своим гражданам, так и по отношению к другим странам и народам. И вам, конечно же, не нравится сам Путин. Тут я с вами, безусловно, солидарен. Международный преступник и не должен нравиться. Казалось бы, на этом можно закончить статью: все со всеми согласны, дискутировать не о чем, тема закрыта.

Владимир Путин Newsonline24.com

Но нет. Посмотрите, что пишут ваши друзья (а может быть, и вы сами) о Путине и его команде, как они комментируют его политику, поступки, действия. Все по-разному? Да, верно. Но подавляющее большинство объединяет одно: они уверены в том, что Путин глуп. Что глуп Кремль. Что глупы российские чиновники, пропагандисты, спецслужбы и так далее. Они смеются над Путиным, над его окружением, над их решениями и заявлениями. Общепринятое мнение: во власти все или почти все – дураки, маразматики, непрофессионалы. Соцсети забиты постами об очередной дурацкой выходке путинского окружения. И получается тогда, что с одной стороны есть пусть и разрозненная, но очень умная оппозиция, а с другой – дурни с высокими постами.

Новости Режим Путина стремительно катится к гибели

Но почему тогда эти умные люди пока по большому счёту ничего не могут сделать с бездарной властью, с выжившим из ума Путиным? Почему Путин правит уже почти два десятилетия, а многие видные оппозиционеры до сих пор не могут договориться между собой/сидят/убиты/уехали из страны/перешли на сторону власти? Если академик не может справиться с двоечником, то, может быть, двоечник таким только кажется?

Дураки не правят огромной страной 18 лет. Дураки не имеют большой поддержки населения (давайте не будет высчитывать точные проценты, но то, что поддержка у Путина среди большой массы населения всё так же есть – это факт), они не имеют “защиты” против любых протестный проявлений в стране, а ещё им не прощают преступления против других государств. Или вы не замечали, что всё больше и больше людей по всему миру считают Путина чуть ли не героем? Он жёсткий и принципиальный лидер, полководец, борец с терроризмом, защитник обиженных и угнетённых. Это мнение части простых людей на Западе, и их немало, к сожалению. Российская пропаганда работает гораздо эффективнее, чем вам кажется, мои дорогие единомышленники – как внутри страны, так и за её пределами. У вас к ней иммунитет – и это замечательно, но не все такие, как вы, иначе бы и не было никакого Путина. А другие люди попали в его сети, и чем дальше, тем сложнее из них выпутаться. На уровне же правящих элит других стран – вода камень точит, и уже не так зудят Крым с Донбассом, малайзийский Боинг и Сирия… а вот денег всегда хочется. К сожалению.

Так в чём же дело? А дело в том, что в Кремле сидят не дураки. Вовсе нет. И Путин, или тот, кто принимает решения за него – считайте как хотите – тоже не глупец. Там много профессионалов, и шаги российской Власти продуманы на долгое время вперёд. И недооценивать эту Власть – страшная и непростительная ошибка. Пока этот противник недооценен, пока вы не воспринимаете его всерьёз – он будет продолжать одерживать над вами победу за победой. Он будет править ещё 10, 20, 50 лет, и фамилия этого противника будет волновать вас меньше всего. Имя у него всё равно будет такое же – Режим.

Однажды один видный политический деятель (Троцкий) назвал другого деятеля, менее, по его мнению, видного (Сталина), “гениальной посредственностью”. Недооценённая “посредственность” в отместку дала видному деятелю по голове ледорубом и безраздельно правила ещё много лет.

С врагом надо бороться, с врагом надо уметь бороться, как говорил товарищ Ленин. Банально? Да, но не поспоришь ведь. И всё то, что я написал выше, ни в коей мере не означает, что нужно сдаться, сложить руки и ничего не делать. Каждый должен делать то, что может, чтобы вместо Путина появился Человек, вместо Кремля – Закон, вместо Режима – государство, а вместо государства-агрессора – просто государство-сосед.

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