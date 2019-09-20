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20 сентября • обновлено в 09:55
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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Главный Демон России

1.5т

Кого боятся Димоны? Наверное, должны бояться демонов, в фильмах ужасов это такие не очень приятные ребята, народ всё совращают души продавать, а взамен предлагают что хочешь – ну, деньги там, ну, Власть там… Конфеты, в общем-то, не печеньки даже.

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Думается, чем выше Димон, тем и конфетка повыше качеством. А тут какой-то мужик из Якутии назвал главу России, самого Президента, царя, так сказать, Путина Главным Демоном. Тьфу-тьфу-тьфу, похоже, и вправду так, а то что же ФСБ России, ну или Росгвардия там, ну или вежливые человечки озаботились отнять у людей Александра Шамана, похоже, верят Димоны в Демонов. А то дошёл бы до Москвы, а с ним толпа, то есть народ, а царь взял бы да и рассыпался на глазах у всех, так часто показывают, а вместо него – тьма-тьмущая, ну опять хрень разная, но чёрная. Бац – и нет Президента, ни Путина, ни главного Демона, ни Димона главного. А тогда как остальным демонам или димонам жить без самого главного? Вот и решили народной сказке положить конец и положили, одного ночью взяли, ведь на одного Демона полагается один Шаман Якут.

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А на других демонов-димонов пока нет шаманов помельче. Хотя вот в фильмах – там всё по-разному бывает, смотря в каких: где крестиком помашут, где водичкой польют или там молитвы почитают какие-никакие – и нет демона. А если его нет, то и люди больные выздоравливают, даже целые города, даже страны, или там целые континенты, тьфу, опять, значит, замечтался. А тут, получается, и Демон остался, и Димоны при нём. Вот только выходит, похоже, они и вправду есть – и Димоны, и Демоны, а то бы не было спецоперации.

Так что же, Главный, похоже, испугался Шамана, без него-то тут никак. Так, похоже, он не людей боится, а тех, кто сражается против демонов – вот это номер! Тогда выходит, всё это есть, и не только в фильмах, а и наяву. Тогда получается, мы все живём в одном фильме ужасов…

А вот тут уж кто во что верит…

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Автор
Денис Мещерский Денис Мещерский
Место
Россия
Источник
Источник: Блог Дениса Мещерского
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