Объявив комбинацию прямой, фискальной и монетарной помощи людям и бизнесам в США, американские администрация, законодатели и финансовые власти обсуждают, как эффективней и быстрей предоставить эту помощь напрямик, немедленно. Потому что если этого не сделать, очень вскоре некому будет её предоставлять. Потому что нет ничего хуже, чем объявить, и не сделать это быстро и эффективно, разрушив ожидания. И это то, что обсуждается и делается в Америке. И не только в Америке. Во всех странах – от Великобритании и Польши, до Аргентины и Чехии.

В этом заключается функция государства, которое собирает налоги, которые тратятся на общественное благо. Которые тратятся на людей, бизнесы и экономику, когда приходит беда.

Если некое государство (или недогосударство, или демонтированное государство) собирает налоги, но не имеет никаких других признаков государства, то зачем оно нужно, это (недо)государство?

Путин и его ОПГ, продолжая незаконно удерживать узурпированную ими власть, ДЕМОНСТРАТИВНО отказались предоставлять материальную помощь людям, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Отказались. Демонстративно.

Путин и его ОПГ, вместо этого, раздают деньги из Фонда НАЦИОНАЛЬНОГО Благосостояния только членам своей ОПГ. И, если понадобится, они будут раздавать деньги и из ЗВР – только членам своей ОПГ. Компенсируя им не убытки, нет. Компенсируя им т.н. "выпадающие доходы" индивидуальных членов их ОПГ. И национализируя их убытки. То есть сбрасывая убытки (теперь уже) нетонким слоем на всех остальных граждан-налогоплательщиков.

Совершенно очевидно, что Путин и его ОПГ – это просто оккупационная администрация России. И белыми ленточками; хождением внутри полицейских загончиков от Страстного бульвара до проспекта Сахарова; выкрикиванием лозунгов "Мы здесь власть!" и "Вор не должен сидеть в Кремле!"; системой "Умное голосование"; и даже еженедельной программой "Навальный LIVE" с самим Алексеем Навальным – ничем этим путинскую ОПГ оторвать от узурпированной ими власти не удастся.

Сопротивление.

Российская оппозиция и примкнувшие к ней граждане должны взять пример с французского и, отчасти, итальянского движения Сопротивления.

Не "непротивления", а настоящего Сопротивления времён Второй мировой войны.

Вы понимаете меня?

Иначе никак.

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