Скорость искривления сознания вождя прямо пропорциональна скорости искривления жизни страны. Если долго не менять исподнее – окружающим начнет резать глаза от аромата. Если долго не проводить ротацию власти – изуродуется страна и жизнь тех, кто её населяет. И сама атмосфера наполнится невыносимыми запахами.

Казалось бы, простая истина, ведь сколько раз, проходя мимо нее, натыкались: то на параноидального Иосифа, то на Хрущева-кукурузника, то на парализованного Ильича. Но нет, вождь все равно нужен. "Я его слепила из того, что было", а в избытке оказался лишь один материал: коричневый. Из него теперь и высятся наши всепобеждающие петухи, и детки с фекальных горок весело катаются. И самолепный вождь благоухает, требуя прорывов на местах. И ведь прорывается. Куда ни бросишь взгляд – живого места нет, одни прорывы, - пишет Саша Сотник для Sotnik-tv.

Жителя Новокузнецка осудили за покупку горнолыжных очков. Оказывается, российское законодательство приравнивает их отныне к средствам шпионажа. Теперь Алексей Жаворонков должен заплатить штраф 15 000 рублей. Катания отменяются. Потому что система тупа как ящер: не понимает, как в XXI веке можно снимать свои горнолыжные заезды через очки. Он – ископаемый, этот звероящер, а его мозг, состоящий из средневекового дерьма, воспринимает лишь один постулат: "Если человек что-то снимает без уведомления властей – значит, он шпионит в пользу какого-нибудь вражьего Гондураса".

В 15 московских садах дети уже месяц болеют дизентерией. Больницы скрывают результаты анализов, а в некоторых садах ввели карантин якобы из-за эпидемии ОРВИ. Любопытен факт, что продукты в эти детсады поставляет компания бизнесмена Пригожина. Но в Роспотребнадзоре настаивают: виноват в эпидемии липецкий творог. Не Пригожин. И вообще, это – респираторная болячка, а никакая не дизентерия. А то, что случилось в Магнитогорске – не теракт, а "неосторожность".

Новости Россия теряет контроль над Дальним Востоком

Город наполнен слухами, никто никому не верит, особенно – версии властей про взрыв газа, потому что если долго и тотально врать – то и репутация у тебя будет соответствующая. И кто взорвался там в "Газели"? И почему была стрельба? И как можно говорить несколько суток кряду о том, что "судьба еще десяти человек, остающихся под завалами, неизвестна" - при температуре в минус двадцать? Судьба неизвестна? Если они не погибли – то замерзли, что тут неизвестного?

Ложь и изворотливость явили населению последние приметы путинского времени: 700 – 900 мл. – это теперь новый "литр молока", 750 – 800 грамм – новый "килограмм крупы", а 9 яиц – как бы десяток. По прежней цене. При Брежневе говорили "экономика должна быть экономной", при Путине ее судьба под завалами лжи вообще не понятна. Центробанк превратился в кнопку печатного станка: по легкому взмаху руки Набиуллиной он включается, и из-под него вылетают очередные 160 миллиардов рублей уже в первые дни 2019-го. Потому что "банкам может не хватит наличности".

Минфин хочет в 1 квартале занять еще 450 миллиардов под Облигации Федерального Займа. Учитывая то, что в прошлый раз Центробанку под эти "хотелки" пришлось печатать бумажные деньги – то, скорее всего, станок выключать уже не будут. Потому что Минфину потребуется еще и еще. Нужны прорывы, вождь сказал, что "люди должны получать больше денег" - а где их взять? Остается только печатать.

Ни Силуанов, ни Набиуллина не хотят попасть "под раздачу" в Кремле, им хорошо известна сила истерик нашего "самолепного", посему – вперед, и с песней, до полной победы гиперинфляции над инфляцией. Денежную трубу прорвет похлеще газовой, завалит так, что магазинные ценники придется запрещать строже, чем табло с курсами валют.

Все это будет происходить под открытия новых нюансов в образе царя: он мало того, что артиллерист, выяснилось, что еще и плотник 4-го разряда. В последнее верится особенно охотно: гроб для страны сколачивает так, что гвозди посвистывают и могильщики потеют. Вскоре, между встречами с исполнениями подростковых желаний, откроются новые подробности, что он – космонавт в десятом поколении, и вообще – парашютист-самовыкидыш.

Умопомрачение сверху донизу накрывает страну. А, чтобы было веселее, и в мозгу не зарождались сомнения – отечественный синематограф лепит киношки похлеще Тарантины: про огнеупорный и пуленепробиваемый "Т – 34" и про то, как "в старину фашистов кромсали". И зритель прёт, гонимый жаждою узреть былые дедовы победы, и незаметно создается новый миф с резким запахом беспримесного вранья. Для очередного поколения, уже отчаянно ностальгирующего по "великой стране, которую отцы просрали", где танки были непотопляемы, и великий вождь забивал врагов быстрее, чем трубочный табак. Давайте наср*м эту страну взад, воскресим Кузькину мать и воспоем тем самым утренним петухом, что уже слеплен доморощенным скульптором!

А пока в районном центре Шимск Новгородской области 9 января пенсионеры перекрыли федеральную трассу в знак протеста против закрытия районной больницы. Пациентов мало, они старые, а чиновники оптимизируют расходы на медицину. Путинские денежные выделения разворовываются на дальних подступах, и старичье остается перед небогатым выбором: либо отчаянно перекрывать трассы, либо самостоятельно сколотить для себя ящик.

Новости Минобороны России собирается сбивать пассажирские самолеты

И, наверное, их заставят пойти по второму пути: чтобы не осталось живых свидетелей той, настоящей страны, которую "бездарно просрали" - с жизнью в очередях за едой, с вечным дефицитом, с карточками на масло, крупу и табак, с поговоркой "Народ и партия едины – раздельны только магазины". И чтобы никто не рассказал юному поколению, изнасилованному пропагандой, в какую яму затащил их этот плешивый хлыщ, профессиональный агент-шаромыжник и исполнитель тайных желаний.

Реквизиты для поддержки проекта Sotnik-TV:

Счет в Šiaulių bankas: LT937180300006700714

Сберкарта MasterCard 5469 3800 3483 8788

PayPal – sotniktvinfo@gmail.com

Яндекс-кошелек (в рублях): 410012227172002

Bitcoin - 3PdyHqZ7hiywP7u8FBDX2NyyLmmdRVp5dn

Eth - 0x42c5046b70ac4401df3361440510ed896c8f6d24

Webmoney: Z549114604634 (доллары)

R556545412815 (рубли)

Канал Sotnik-TV приглашает к сотрудничеству рекламодателей. Пишите на e-mail: prsotniktv@gmail.com

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.