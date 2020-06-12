Я несколько раз пытался объяснить иностранцам, что за праздник сегодня отмечается в России, и понял - это невозможно. Когда они спрашивают, что произошло в этот день, я говорю, что в этот день в 1990 году Россия объявила о своей независимости.

- От кого?

- От другого государства.

- А как называлась столица этого государства?

- Москва.

- А как называется столица нового независимого государства?

- Москва.

- Как это?

- Ну, это идеологически было другое государство, там была партия.

- Но ведь все ваши современные руководители - члены этой партии! Что изменилось?

И тут мне сказать уже нечего. Потому что если и есть от чего праздновать праздник независимости, так это от здравого смысла.

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