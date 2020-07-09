Дело Ивана Сафронова о госизмене: как в России преследуют журналистов за правду

Преследование и задержание журналистов в России уже давно перестало удивлять общественность. В немилость Кремля попадают все, кто занимается расследованием незаконных схем властьимущих и открыто публикует разоблачительные статьи. Разбираться с такими обычно поручают правоохранительным органам, которые с радостью откроют дело, начиная от организации незаконных митингов и сбыта наркотиков до экстремизма и государственной измены.

Подобное на себе уже успели прочувствовать известные представители СМИ Иван Голунов и Иван Сафронов. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

Дело о госизмене

Утром 7 июля российскую журналистскую общественность всколыхнула новость о задержании сотрудниками ФСБ бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Позже оказалось, что возбуждено дело о госизмене, его арестовали на два месяца.

Иван Сафронов на суде по избранию меры пресечения в Москве

По версии силовиков, Сафронов передал секретную информацию одной из спецслужб НАТО в Чехии. В "Роскосмосе" уже заявили, что дело журналиста не связано с его работой в госкорпорации, он не имел доступа к гостайне.

Коллеги Сафронова уверены, что дело завели из-за журналистской деятельности Ивана, который специализировался на теме военно-промышленного комплекса, армии и оружия.

В последние годы у него выходили ряд скандальных статей о секретных награждениях высокопоставленных чиновников российским президентом Владимиром Путиным, о гибели военных ВС РФ в Сирии, о провале стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", которыми командовал лично Путин, о пожаре на авианосце России "Адмирале Кузнецове", о контракте на поставку российских Су-35 Египту и многом другом.

Что интересно, статья 275 УК РФ, по которой и обвинили Сафронова, в 2012 году перетерпела существенные изменения, благодаря которым квалифицировать как госизмену можно чуть ли не любой контакт с иностранцами. И если раньше обвинить в разглашении секретных сведений можно было только человека, имеющего допуск к гостайне, то после редактирования статьи – и тех, кто не имеет.

Иван Сафронов на суде по избранию меры пресечения в Москве

За журналистские расследования раньше поплатился и отец задержанного журналиста Иван Сафронов-старший, который работал в том же "Коммерсанте" и десять лет писал про оборонку. За неделю до смерти Иван сказал редактору, что хочет опубликовать заметку о махинациях с поставками истребителей Су-30 для Сирии и зенитных ракетных комплексов С-300В для Ирана, которые Россия пыталась оформить через Беларусь.

Но опубликовать он ее так и не успел, 2 марта 2007 года его обнаружили выброшенным из окна собственного подъезда. Но следствие не нашло криминального следа в гибели Сафронова-старшего.

Дело о сбыте наркотиков

Скандальное задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова произошло 6 июня 2019 года, тогда в ГУВД Москвы отчитались, что при себе россиянин имел несколько свертков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это был наркотик.

Иван Голунов на заседании суда

После правоохранители провели обыск в квартире Голунова, где нашли еще три пакета, сверток с порошком и весы для его расфасовки. Согласно экспертизе, это был кокаин. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Но в доказательства обвинения поверили далеко не все не только за рубежом, но и в самой РФ. Особенно подозрительным общественности показались фотографии, которые публиковали правоохранители после обысков в квартире Голунова.

На большинстве из них была изображена нарколаборатория, и только на одной был изображён письменный стол с лежащими на нем заграничным паспортом, целлофановыми пакетиками и разбросанными канцелярскими принадлежностями. Друзья Ивана заявили, что фото сделаны не у него дома. Позже это признали и в полиции.

Результаты экспертизы также не обнаружили следов Голунова на предметах, изъятых в ходе обыска в его доме. А анализы мочи, смывов с рук и срезов ногтей не выявили следов наркотиков.

Иван Голунов на конференции по свободе СМИ и безопасности журналистов в РФ

11 июня с журналиста сняли обвинения из-за недоказанности его участия в совершении преступления и освободили из-под домашнего ареста.

Также, как и в случае с Сафроновым, есть подозрения, что дело против Голунова пытались сфальсифицировать из-за его расследований о коррупции в московской власти, публикации разоблачающих статей о похоронной мафии, пентхаусах вице-мэра Петра Бирюкова и о том, откуда РПЦ берет деньги.

Дело об экстремизме

В июле 2015 года по подозрению в участии в организации "Инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть" правоохранители задержали журналиста-расследователя российского РБК Александра Соколова. Официально его обвиняли в регистрации сайта экстремистской организации. При этом "кошмарить" журналиста начали гораздо раньше.

Александр Соколов на заседании суда "Радио Свобода"

В 2014 году Александр выбрал тему коррупции в России для кандидатской диссертации по экономике. Тогда в феврале правоохранители пришли к нему с первыми обысками.

Работу журналист все же успешно защитил, проведя исследование неэффективного расходования средств государственными компаниями как "Роснано", "Олимпстрой", "Ростех" и "Росатом".

В ходе своей деятельности он продолжал расследования о коррупции в России, писал материалы о хищении средств при строительстве космодрома "Восточный", о благосостоянии и безработице тысячи вымирающих российских городов, а также о растущих зарплатах чиновников. При этом, как рассказывал бывший начальник Соколова и экс-главред РБК Роман Баданин, за эти расследования сотрудники редакции не редко получали угрозы.

В 2015 году Александр агитировал за внесения изменений в Конституции РФ, чтобы упростить возможность привлечения руководства страны к уголовной ответственности.

Александр Соколов на заседании суда "Радио Свобода"

В июле того года Соколов и еще трое участников группы были задержаны. Спустя два года, 10 июня 2017 года суд приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в запрещенной экстремистской организации и пропаганде проведения референдума.

Впрочем, уже 30 августа 2018 года Александр вышел из тюрьмы благодаря закону, по которому один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

Дело об оправдании терроризма

Уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой завели 5 февраля 2019 года. Причиной стала публикация на сайте "Эха Москвы в Пскове". Она высказала мнение, что теракт в архангельском управлении ФСБ, совершенный Михаилом Жлобицким, мог быть спровоцирован действиями властей.

Обвиненная в оправдании терроризма Светлана Прокопьева "Радио Свобода"

Официально ее обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма. Обвинение просило посадить Светлану на 6 лет и еще на 4 года запретить ей заниматься журналистской деятельностью.

В защиту Прокопьевой выступили многие российские и зарубежные журналисты, утверждая, что в ее действиях нет состава преступления. 6 июля 2020 года суд признал Светлану виновной и обязал выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также оплатить расходы на проведение экспертиз.