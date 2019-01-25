Делают Путину нервы: истребители на границе России вызвали переполох

В России встревожились из-за частого появления иностранных военных самолетов.

Так, за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил российской ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы, сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Отмечается, что за это время разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.

"КП"

Нарушений российского воздушного пространства допущено не было, отчитались в РФ.

В частности, 24 января в небе над Финским заливом были замечены два российских истребителя Су-27. По тревоге на перехват подняли военный самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее два российских истребителя Су-30 совершили техническую посадку на оккупированном севастопольском аэродроме "Бельбек".

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