|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Делают Путину нервы: истребители на границе России вызвали переполох

2.1тЧитать материал на украинском

В России встревожились из-за частого появления иностранных военных самолетов.

Так, за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил российской ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы, сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Отмечается, что за это время разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.

Делают Путину нервы: истребители на границе России вызвали переполох

"КП"

Новости
Истребитель РФ сцепился с самолетом ЕС над Европой: опубликовано видео инцидента

Нарушений российского воздушного пространства допущено не было, отчитались в РФ.

В частности, 24 января в небе над Финским заливом были замечены два российских истребителя Су-27. По тревоге на перехват подняли военный самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее два российских истребителя Су-30 совершили техническую посадку на оккупированном севастопольском аэродроме "Бельбек".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги