"Деды воевали!" В Кремле вскипели из-за заявления Зеленского об СССР

В Кремле оскорбились на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виновата в развязывании Второй мировой войны.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает "Газета.Ру".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. И солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", – возмущался представитель Кремля.

Реакция Кремля на заявление Зеленского

Песков отметил, что заявление Зеленского в РФ считают "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".

Также пресс-секретарь добавил, что отношения между Владимиром Путиным и Зеленским далеки от нормализации.

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию", – подытожил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский, находясь в Польше заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующих трагических событий.

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