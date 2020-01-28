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28 января • обновлено в 15:33
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"Деды воевали!" В Кремле вскипели из-за заявления Зеленского об СССР

3.5т
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В Кремле оскорбились на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виновата в развязывании Второй мировой войны.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает "Газета.Ру".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. И солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", – возмущался представитель Кремля.

Реакция Кремля на заявление Зеленского

Реакция Кремля на заявление Зеленского

Песков отметил, что заявление Зеленского в РФ считают "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".

Также пресс-секретарь добавил, что отношения между Владимиром Путиным и Зеленским далеки от нормализации.

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию", – подытожил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский, находясь в Польше заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующих трагических событий.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия Москва
Тег
СССР
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если CCCР развязал Вторую мировую вoйну вместе с Германией, а Великобритания и США были в ней его союзниками, то, выходит, они тоже воевали на стороне Гитлepа?
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Белый господин
Белый господин
А почему, интересно, Вторую мировую считают от нападения на Польшу, а не от раздела Чехословакии в 1938 году? Чехословакию немцы и поляки поделили и ничего. Что по этому поводу считает историческая наука?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Белый господин, наука считает, что начало Второй мировой вoйне положил договор в Версале, которым закончилась Первая.
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Хо Хол
Хо Хол
Белый господин, XPЮЮЮ ЭТО ДРУГОЕ!!!1
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Просто Зеленский прогнулся перед поляками, теперь они братья )))
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Хо Хол
Хо Хол
Хакимов Игорь, единственное, что их объединяет в этом братстве - ненависть к России. Польша с удовольствием сожрет xpюкраину, окажись она с ней 1 на 1.
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