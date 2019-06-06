Деды довоевались? В России дорогу на кладбище залатали обломками памятника воинам Второй мировой

В России в селе Фундыково Нижегородской области ямы на грунтовой дороге к кладбищу засыпали осколками памятника участникам Второй мировой войны.

Об этом рассказали местные жители журналистам. После поднявшейся шумихи подключились Следком и представители Госдумы РФ, пишет "Знак".

Так, в сельской администрации уверяют, что старый памятник был списан, к тому же, по словам главы села Дениса Барыбина, дорога выложена не памятником, а его основанием.

Скриншот с видео

Между тем местные жители написали жалобу на действия администрации, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству областного следственного управления организовать проверку по факту произошедшего.

"Все это было сделано взамен старого постамента, который на тот момент был фактически разрушен. Но дальнейшее применение материалов от старого монумента — это необдуманный проступок, должны быть какие-то границы. И в этом инциденте должны уже разбираться следственные органы, должна быть дана юридическая оценка этой ситуации", – сказал депутат Государственной думы Вадим Булавинов.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" президента России Владимира Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.

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