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Деды довоевались? В России дорогу на кладбище залатали обломками памятника воинам Второй мировой

1.2тЧитать материал на украинском

В России в селе Фундыково Нижегородской области ямы на грунтовой дороге к кладбищу засыпали осколками памятника участникам Второй мировой войны.

Об этом рассказали местные жители журналистам. После поднявшейся шумихи подключились Следком и представители Госдумы РФ, пишет "Знак".

Так, в сельской администрации уверяют, что старый памятник был списан, к тому же, по словам главы села Дениса Барыбина, дорога выложена не памятником, а его основанием.

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Деды довоевались? В России дорогу на кладбище залатали обломками памятника воинам Второй мировой

Скриншот с видео

Между тем местные жители написали жалобу на действия администрации, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству областного следственного управления организовать проверку по факту произошедшего.

"Все это было сделано взамен старого постамента, который на тот момент был фактически разрушен. Но дальнейшее применение материалов от старого монумента — это необдуманный проступок, должны быть какие-то границы. И в этом инциденте должны уже разбираться следственные органы, должна быть дана юридическая оценка этой ситуации", – сказал депутат Государственной думы Вадим Булавинов.

Деды довоевались? В России дорогу на кладбище залатали обломками памятника воинам Второй мировой

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" президента России Владимира Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз", а почему вы не публикуете новости 20-летней давности? "День журналистики? Факт-чекинг? Не, не слышали! Нам клики нужны и бабки )) Мы - желтые!" ))
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Юг Руси
Юг Руси
У Обсоса через раз,то просто Госдума РФ, то "нелегетимная" Госдума РФ
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