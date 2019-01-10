''Дед Мороз в красноармейке'': в России придумали жуткий скрепный ''праздник'' для детей, сеть в гневе

В Москве в "Музее Победы" для детей предлагают праздничный развлекательный квест, обещая погрузить их в атмосферу Великой Отечественной войны.

Информация об услуге обнародована на официальном сайте учреждения. Отмечается, что историческая игра "Елка Победы" проводится в музее в дни зимних школьных каникул с 2017 года.

"Программа подготовлена при участии лучших методистов всероссийского лагеря "Орленок" и Министерства культуры Российской Федерации", — подчеркивают в сообщении.

twitter.com/tyotya_ira

Билеты для участников продают за 1500 рублей (625 гривен), в их стоимость включен сладкий подарок, а также две банки армейской каши.

Скрин страницы сайта

Скрин страницы сайта

Скрин страницы сайта

По сюжету детям нужно "отправиться в прошлое, а именно в суровые годы Великой Отечественной войны", чтобы собрать пропавшие страницы "календаря времени", которые "накануне Нового года выкрал вероломный похититель времени Хальт".

"Погружают деток в атмосферу войны... Они там вообще **анулись? Закройте им границы", "Камней с песком не забыли в крупу бросить? Зубы все равно молочные", "Слов нет", "Да, и Деда Мороза пора переодеть в красноармейца", "Совсем крыша едет", "Так там и гранаты боевые на столе. Полное погружение", "Калечат детскую психику", — пишут в соцсетях о развлекательной программе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали показательное видео из центра Москвы, где походили съемки фильма с детьми, марширующих и танцующих в военной форме под "Катюшу".

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