Дебаты Зеленского и Порошенко запишут для Путина на видео

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским специально запишут для главы Кремля Владимира Путина.

Об этом в Москве рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков, добавив, что, возможно, Путин пропустит прямую трансляцию, передает УНИАН.

"Владимир Путин, по-прежнему, не могу сказать, пока нет информации у меня на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать, передать президенту тоже, может, у него будет какое-то время на выходных посмотреть. Конечно же, мы это все в наши дайджесты включим", – отметил он.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля, в день проведения дебатов между Порошенко и Зеленским, правоохранители с самого утра частично оцепили территорию возле НСК "Олимпийский". Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" сообщили, что стадион был арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Правоохранители обнародовали список улиц, на которых возможны ограничения движения на время дебатов.

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