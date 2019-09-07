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8 сентября • обновлено в 11:02
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"Носил бумажки": экс-генерал рассказал сенсационные данные о Путине

17.1т Читать материал на украинском

У президента России Владимира Путина после его возвращения из 5-летней командировки из немецкого Дрездена в 1990 году в КГБ тогдашнего Ленинграда не было постоянной работы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший руководитель внешней разведки КГБ, генерал-майор Олег Калугин. Путин "носил секретные бумаги из кабинета в кабинет, пока ему не помог тогдашний мэр города Анатолий Собчак".

"Путин работал в органах госбезопасности Ленинградского управления КГБ, а потом его отправили в Восточную Германию в город Дрезден на работу. Кроме него, там были сотни работников госбезопасности. После пяти лет он вернулся в Ленинград, и с работой у него тяжело там было. Помню, как носил бумажки из кабинета в кабинет. Собчак знал Путина по институту и узнав, что он в Ленинграде без всякой серьезной позиции, взял к себе в администрацию ленинградского горисполкома", – поведал Калугин.

Владимир Путин и Анатолий Собчак

Владимир Путин и Анатолий Собчак

Рамблер

По его словам, вначале 90-ых годов в России была серьезная проблема с продуктами питания, люди стояли в очередях, чтобы купить хлеб и масло. Путин смог наладить поставку продуктов в Ленинград из Финляндии, взамен продавая Западу российские углеводороды.

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"Ельцин поинтересовался, почему это в Ленинграде люди живут более-менее нормально, а в Москве и в других городах нет. Кто-то ему рассказал, что у Собчака хороший помощник есть, организовал через Финляндию поставки продуктов. Так Ельцин пригласил Путина работать в Кремле. Это было начало его новой карьеры. Путин проявил себя там достаточно убедительно и понравился Ельцину. Хотя через много лет у него было уже другое мнение. Он сожалел о своей выборе", – подытожил Калугин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего сокурсника Владимира Путина Юрия Швеца, российский президент мечтает умереть своей смертью. И с этим желанием он живет каждый день.

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Персоны
Владимир Путин Олег Калугин Борис Ельцин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапы, путен носил пивасик Собчаку и воблу. Умеет чумоданы носить. Бгггггаааа
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, вы это печатали уже неделю назад. Вы считаете, что х*хлам нужно повторять?
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Махов Макс
Махов Макс
Бухгалтер Борис, тута многА к*цапав на бронепоезде. В том числе и ты. Бгггггаааа
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Andria Viktor
Andria Viktor
Надо оказаться в нужном месте в нужное время.-теория случ.чисел это подтверждает.повезло моли стать императором всея Руси.
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