"Носил бумажки": экс-генерал рассказал сенсационные данные о Путине

У президента России Владимира Путина после его возвращения из 5-летней командировки из немецкого Дрездена в 1990 году в КГБ тогдашнего Ленинграда не было постоянной работы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший руководитель внешней разведки КГБ, генерал-майор Олег Калугин. Путин "носил секретные бумаги из кабинета в кабинет, пока ему не помог тогдашний мэр города Анатолий Собчак".

"Путин работал в органах госбезопасности Ленинградского управления КГБ, а потом его отправили в Восточную Германию в город Дрезден на работу. Кроме него, там были сотни работников госбезопасности. После пяти лет он вернулся в Ленинград, и с работой у него тяжело там было. Помню, как носил бумажки из кабинета в кабинет. Собчак знал Путина по институту и узнав, что он в Ленинграде без всякой серьезной позиции, взял к себе в администрацию ленинградского горисполкома", – поведал Калугин.

Владимир Путин и Анатолий Собчак Рамблер

По его словам, вначале 90-ых годов в России была серьезная проблема с продуктами питания, люди стояли в очередях, чтобы купить хлеб и масло. Путин смог наладить поставку продуктов в Ленинград из Финляндии, взамен продавая Западу российские углеводороды.

"Ельцин поинтересовался, почему это в Ленинграде люди живут более-менее нормально, а в Москве и в других городах нет. Кто-то ему рассказал, что у Собчака хороший помощник есть, организовал через Финляндию поставки продуктов. Так Ельцин пригласил Путина работать в Кремле. Это было начало его новой карьеры. Путин проявил себя там достаточно убедительно и понравился Ельцину. Хотя через много лет у него было уже другое мнение. Он сожалел о своей выборе", – подытожил Калугин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего сокурсника Владимира Путина Юрия Швеца, российский президент мечтает умереть своей смертью. И с этим желанием он живет каждый день.

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