Даже не проверили текст! В России политики опозорились с поздравлениями к 8 Марта

В России политики опозорились с поздравлениями женщин с праздником 8 Марта.

Как сообщает "Знак", в городе Курган местные члены КПРФ выпустили праздничные плакаты, где в надписи была допущена ошибка, изменившая суть поздравления.

"Пусть весна наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Всего самого нилучшего вам и вашим близким", – сказано на плакате.

Ошибку заметил местный блогер Илья Винштейн.

"Коммунисты решили поздравить женщин с 8 Марта, но даже не проверили поздравление. Случился казус", – отметил он.

Второй секретарь курганского обкома КПРФ Яков Сидоров оправдался, что произошла "техническая ошибка".

"На каком этапе она произошла, я, честно говоря, не знаю. Но это, наверное, уже не так важно. Не думаю, что надо сейчас шашкой махать, хотя смысл поздравления, конечно, своеобразный получился", – сообщил коммунист.

В РФ опозорились с поздравлениями к 8 Марта Скриншот

После позора коммунисты исправили ошибку в поздравлении: поверх слов, напечатанных с ошибками, приклеили заплатки с правильным написанием.

"Пусть весна наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Всего самого наилучшего Вам и вашим близким", – теперь так звучит верная фраза, передает URA.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России чиновники опозорились поздравлением с 850-летием.

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