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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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Давайте как-то определимся с головой, товарищи

4.7т

Добрый фейсбук пригласил меня на митинг "Курилы - наши". Перспектива провести выходной день в компании Стрелкова, Чаплина и Ивашова - это беспримесное счастье, и я готов немедленно присоединиться к этой славной ко/ампании, практически сразу после их признания Крыма - украинским!

Новости
И Рыбку съесть и на путинский ... сесть

Потому что либо мы снимаем крестик, товарищи, либо надеваем трусы. Либо возвращаем исконные земли, либо не возвращаем.

А Шикотан-то японский поисконнее будет - он отродясь японский, а по Крыму Батый и византийцы ходили, когда никакой России там близко не было.

Так что давайте как-то определимся с головой, товарищи. С головушкой нашей скорбной, убогой. А уже потом с Курилами.

Ну, и с Кенигсбергом заодно.

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Автор
Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
G2 собирается "определиться" с Шикотаном и Кенигсбергом? Ну-ну...:)
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2
Харченко Вадим
Харченко Вадим
Шендерович-наш!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Среди тупорылых и мерзких кацапов если и встречаются порядочные люди, то обязательно других национальностей....
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
UaDonetsk Umka, Жиды они такие,не путать с евреями.
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