Добрый фейсбук пригласил меня на митинг "Курилы - наши". Перспектива провести выходной день в компании Стрелкова, Чаплина и Ивашова - это беспримесное счастье, и я готов немедленно присоединиться к этой славной ко/ампании, практически сразу после их признания Крыма - украинским!

Потому что либо мы снимаем крестик, товарищи, либо надеваем трусы. Либо возвращаем исконные земли, либо не возвращаем.

А Шикотан-то японский поисконнее будет - он отродясь японский, а по Крыму Батый и византийцы ходили, когда никакой России там близко не было.

Так что давайте как-то определимся с головой, товарищи. С головушкой нашей скорбной, убогой. А уже потом с Курилами.

Ну, и с Кенигсбергом заодно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.