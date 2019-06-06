"Давай утопись!" В России школьницы заставили подругу пить грязь из лужи. Видео издевательств

В российском Бийске (Алтайский край) 15-летнюю девушку заставили пить воду из лужи.
Две сверстницы свою жертву поставили на колени, а потом угрозами заставили пить грязную воду. Все происходящее школьницы снимали на видео, которое позднее опубликовали в соцсети.
На видео школьница в спортивном костюме стоит на коленях перед лужей и плачет, в то время как мучительницы за кадром приказывают ей.
Девушку заставили пить из лужи
"А что, все? Концерт закончен? Давай еще, выплевывай. Могу помочь, показывать не буду. Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала", — говорит она из девушек.
Причиной нападения стало то, что девушка якобы распускала слухи и жаловалась учителям, а также увела кавалера у одной из школьниц.
Сейчас в обстоятельствах нападения разбираются следователи, проводится доследственная проверка.
В Бийске школьницы поставили на колени сверстницу и заставили ее пить воду из лужи. Так они "наказали" 15-летнюю Юлю, которая якобы распускала слухи, жаловалась учителям, а еще увела у одной из них парня pic.twitter.com/NqgCg8fVLd— НТВ (@ntvru) 5 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа школьников устроила беспредел. Они избивают детей, вымогают у них ценности.
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