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"Давай утопись!" В России школьницы заставили подругу пить грязь из лужи. Видео издевательств

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В российском Бийске (Алтайский край) 15-летнюю девушку заставили пить воду из лужи.

Две сверстницы свою жертву поставили на колени, а потом угрозами заставили пить грязную воду. Все происходящее школьницы снимали на видео, которое позднее опубликовали в соцсети.

На видео школьница в спортивном костюме стоит на коленях перед лужей и плачет, в то время как мучительницы за кадром приказывают ей.

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Девушку заставили пить из лужи

Девушку заставили пить из лужи

"А что, все? Концерт закончен? Давай еще, выплевывай. Могу помочь, показывать не буду. Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала", — говорит она из девушек.

Причиной нападения стало то, что девушка якобы распускала слухи и жаловалась учителям, а также увела кавалера у одной из школьниц.

Сейчас в обстоятельствах нападения разбираются следователи, проводится доследственная проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа школьников устроила беспредел. Они избивают детей, вымогают у них ценности.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
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Новости Россиидети
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