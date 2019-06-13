"Дали отмашку": названа вероятная жертва Путина из-за Голунова

Cитуация вокруг сфабрикованного дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сложилась так, потому что вертикаль власти в России пронизана мафией, которая имеет контроль над силовиками.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу", отметив, что это какая-то мафиозная структура "средней руки" поручила дело своим прирученным "ментам".

"Иван нарыл на них слишком много опасного материала. Ситуация завязана на людях из мэрии. Для занятия похоронным бизнесом большого ума не надо (Иван Голунов готовил материал о рынке ритуальных услуг в Москве. – Ред.). Важно отжать конкурентов, взять все под монопольный контроль. А ведь мимо кладбища люди не пройдут – они каждый день кого-то хоронят. Ну и дальше начинаешь стричь купоны. Это дело бандитов среднего уровня, которые взаимодействуют с чиновниками среднего уровня. И этих чиновников будет выгодно сдать, чтобы продемонстрировать борьбу с коррупцией", - пояснил Орешкин.

По его мнению, мафию среднего уровня, которая позволила себе брать не по чину, накажут.

"Новизна, пожалуй, в том, что система впервые встретила более-менее скоординированное сопротивление. И наверху появилось какое-то замешательство, потому что с Москвой ссориться не хочется, но и позволить ей вести себя слишком независимо тоже не хочется. Сейчас полицейское управление юго-западного округа находится в панике, потому что их начали во всю проверять свои же начальники. Просто грубо сработали – привыкли, что им все с рук сходит, а не сошло. И Кремль пытается решить эту ситуацию", - уточнил Орешкин.

Иван Голунов ВВС.сом

Иван Голунов ВВС.сом

"Наверное, принесут в жертву пару генералов – и на этом все. Хотя это интересно – если подбросили наркотики, значит они откуда-то взялись. Это можно объяснять какой-то провокационной игрой с наркодиллерами. Тогда должны остаться документы, где и кто их взял, чтобы подбросить. Если документов нет, значит они были в кармане полицейских. Значит, у полиции есть неучтенные запасы наркотиков", - добавил политолог.

По его мнению, те, кто начал это дело, совершенно не рады, потому что пошел такой шум по Москве и по России, что придется кого-то увольнять, посадить - не посадят, чтобы не создалось мнение, что от власти можно добиться чего-то, но на тормозах спускать будут.

"Ивана отпустили, потому что наверху дали отмашку... Но решение не свидетельствует о слабости Кремля. Конечно, хотелось бы думать, что Кремль ослаб. Это свидетельствует о том, что локальная стычка силовиков и рациональных менеджеров закончилась победой последних. Это значит, что Владимир Путин решил, что силовики слишком усилились и надо поддержать их врагов. То есть система сдержек и противовесов продолжает работать. "Ментов", которые настолько обнаглели, что шьют дело без всяких оснований, накажут - но ничего от этого не изменится", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста, а все обвинения с него будут сняты.

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