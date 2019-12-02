"Да заткнись ты, б***ь, и не гавкай!" В России судья публично обругал матом женщину

В Краснодаре (Россия) судья Советского райсуда попал в громкий скандал – во время судебного слушания он кричал и ругался матом на одного из участников процесса.

Аудиозапись разговора опубликовал Telegram-канал Baza. Суть процесса – сарай, построенный на участке якобы без разрешения (чтобы послушать аудио, доскролльте доконца).

На записи слышно, как судья Валерий Мурсалов в грубой форме общается с женщиной. Он просит ее "заткнуться" и говорит, что она "скоро сдохнет".

Иллюстративное фото spring96.org

"Вот же гавкучая зараза! Я б тебя тоже так отлупил бы! И заткнись!" – кричал судья.

"Да заткнись ты, б***ь такая, а! Документы у тебя есть или права собственности? Покажи! Если нету, сейчас на месяц пойдешь туда!", – сказал судья плачущей женщине.

"Я знаю, кто будет следующий после Кирилла. Вот Кирилл (Патриарх) сдохнет поскорее, а ты будешь следующей!

Слушай, ты помолчать можешь, а? Послушай, помолчать. Сколько ты гавкаешь! Сколько в тебе говна! И ты еще обиженная!", – сказав Мурсалов.

Позже стало известно, что Мурсалов подал в отставку. Коллегия полностью удовлетворила его заявление. Он покинет пост с 1 января 2020 года. Кроме того, в отношении Мурсалова начата проверка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом – словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

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