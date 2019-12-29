Поручик Ржевский был известным мастером каламбуров. Дамы и барышни были без ума от его каламбуров и просто падали штабелями в его присутствии. Корнет Оболенский заметил эту особенность и не раскрывая своей цели, попросил поручика подарить ему какой-то оригинальный каламбур, на что хорошо подвыпивший поручик отреагировал мгновенно:

-Извольте-с: "Ты – г***он и ты – г***он, а я – виконт Де Бражелон!"

-Великолепно! Но вот как такое при дамах можно? У меня язык не повернется…

-Не отчаивайтесь. Просто нужно употребить бутылку шампанского, да не Артемовского, а Руанского, "Вдова Клико", например, и все наладится.

Корнет поблагодарил поручика и отправился на заправку шампанским. Он поспешно выпил бутылку, но еще не почувствовал нужной легкости и решил откушать еще одну бутыль, что поспешно и сделал. Но когда допивал вторую бутылку, первая резко дала о себе знать и он мгновенно стал вальяжным и раскованным. Встал, и постучав бокалом о бутылку, привлек общее внимание:

-Господа, а вот вам новый каламбур! Не помню, как там оно рифмуется, но смысл тот, что вы все тут пи***асы, а я – граф Монте Кристо.

Старинный гусарский анекдот.

Новости С трубой в России не сложилось

Как сообщает польская пресса, в МИД Польши был вызван посол РФ в Польше Сергей Андреев, где ему была высказана позиция Польши по поводу недавнего пассажа Путина, относительно Польши и польской истории. Тогда, войдя в свое обычное игривое настроение, когда он начинает рассказывать о половых органах бабушки или обрезании, Путин прошелся по исторической тематике и как обычно, его понесло. Случилось это на совещании с чинами министерства обороны РФ.

Речь идет о словах президента россии Владимира Путина, который назвал польского дипломата Юзефа Липского ублюдком и свиньей. Он обвинил Липского в ведении переговоров с Третьим Рейхом и в частности в том, что Липский одобрительно отзывался об антисемитской программе Рейха. Дословно это выглядело так: "Он ублюдок и антисемитская свинья, иначе нельзя сказать".

В связи с этим, польские СМИ отмечают: "Это не первый случай, когда российский лидер манипулирует фактами и обманывает. Недавно он обвинил Польшу в разделении Чехословакии в 1938 году".

В общем, эти пассажи Путина говорят не только о том, что этот организм стремительно погружается в деменцию, но и показывает то, к чему приводит эксплуатация деформированной истории. МИД Польши устроил россиянам небольшой ликбез, который, впрочем, там бесполезен, поскольку если там считают нормальным уничтожение собственного населения, исчисляемого десятками миллионов человек, то все остальное уже – мелочи. Важно то, что Путин делает этот бред не просто основой внешней политики, но и основанием для агрессивных действий.

Суть же слов и действий Путина и РФ в целом объясняется довольно просто. В двух мировых войнах, империя и совок оказались в роли позорных клоунов, которые боятся даже собственной истории. В первой войне россия вышла из коалиции союзников, обвалив тем самым второй фронт, а во второй – начала войну на стороне Германии. Этот позор лежит на поверхности, и чтобы он стал не таким заметным, его пытаются залить килотоннами помоев и фекалий. Впрочем, то же самое мы сейчас наблюдаем и у нас, когда трусы арестовывают и судят смельчаков. Почерк – один и тот же.

Тем интереснее текст заявления МИД и безусловно, он стоит того, чтобы его прочесть. И здесь мы приводим его полностью.

"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий.

Они ссылаются на пропагандистское послание времен сталинского тоталитаризма, которое осудил даже советский лидер Никита Хрущев. Министерство иностранных дел Республики Польша хотело бы напомнить наиболее важные факты о польской внешней политике в довоенный период и отношениях с Советским Союзом, а также информацию о польских жертвах советского репрессивного аппарата во время Второй мировой войны.

Республика Польша, которая восстановила свою независимость в 1918 году, после 123 лет плена и эксплуатации разделившими ее странами: Австрией, Пруссией и Россией, последовательно проводила политику баланса по отношению как к Германии, так и к Советскому Союзу.

Результатом этой политики стали усилия, предпринятые польской стороной для подписания пакта о ненападении с Советским Союзом, которые были окончательно доработаны 25 июля 1932 года. 5 мая 1934 года договор был продлен по советской инициативе на десять лет. Аналогичным образом Польша попыталась нормализовать отношения с Германией, чему послужила декларация о ненападении, подписанная в январе 1934 года.

Несмотря на мирную политику, проводимую Польшей, Советский Союз предпринял действия, непосредственно направленные на развязывание войны, и в то же время совершил массовые преступления. Приказом 00485 от августа 1937 года, изданным тогдашним народным комиссаром внутренних дел Николаем Ежовым, было убито 111 000 человек. Поляки, граждане СССР и несколько десятков тысяч были депортированы или арестованы (в рамках так называемой польской операции НКВД).

Деятельность СССР осуществлялась по согласованию с нацистской Германией. После первых немецких требований к Польше в январе 1939 года 17 апреля советский посол в Берлине Алексей Миерикалов представил предложение о политическом сотрудничестве немецкой стороне. Заметим, что 28 апреля Гитлер денонсировал соглашение о ненападении с Польшей.

Эти шаги были закреплены Соглашением Молотова-Риббентропа, подписанным в Москве 23 августа, и приложенным к нему секретным протоколом, который разделил Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния, нарушив суверенитет Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии.

1 сентября 1939 года Германия начала жестокую военную агрессию против Польши. 17 сентября, согласно договоренностям, на Польшу напали советские войска, нарушив тем самым положения Пакта о ненападении. В то время польская армия сражалась с немецкой армией, а польское правительство находилось на территории Польши. Агрессия Красной Армии была нарушением международного права и обычаев. 28 сентября 1939 года Советский Союз подписал еще одно соглашение с Третьим рейхом "О границах и дружбе", которое санкционировало разделение территории Польши между двумя захватчиками.

52 процента (Польши – ред.) были под советской оккупацией. Польская территория с 13 миллионами человек затем подверглась массовым репрессиям. В 1939-41 годах было арестовано не менее 107 000 человек. человек, более 380 000 польских граждан были депортированы вглубь СССР..

Новости Битому неймется

Весной 1940 года в Катыни, Твери, Харькове и других местах расстрела почти все узники польской армии и многие представители польской элиты по решению высших органов власти СССР были расстреляны в количестве более 22 000 человек.

В 1940-41 годах советские власти провели четыре крупные депортации с польских земель в феврале, апреле и июне 1940 года и в мае-июне 1941 года. Самые большие скопления перемещенных лиц в феврале 1940 года были в Архангельской области, в Красноярском крае, в Свердловской и Иркутской областях, в Коми и в Молотовской области, а с апреля 1940 года – в Казахстане.

Репрессии Советского Союза против поляков продолжались и в последующие годы. В период с января 1944 года до конца 40-х годов на землях, принадлежащих Второй Польской Республике, было репрессировано не менее 85-100 тысяч человек. Это именно поляки (не считая польских граждан других национальностей).

Резким тюремным заключением советского аппарата репрессий против поляков было коварное заключение в тюрьму заместителя премьер-министра и пятнадцати других лидеров польского подпольного государства советскими властями безопасности. Их показательный процесс состоялся в Москве в июне 1945 года. Их приговорили к тюремному заключению, некоторые из них, вероятно, были убиты в тюрьме.

По мнению историков, достоверными данными должны стать расчеты, согласно которым общая советская репрессия затронула – с 1939 г. по период после 1944 г. – 566 000 человек (арестованы, депортированы и убиты). Из этого приблизительное число репрессированных людей, которые могут быть проверены по имени на основе доступных в настоящее время источников, достигает 259 тысяч. Польские граждане.

Польская сторона считает, что правильным путем польско-российского исторического диалога является возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе, договоренности о роли Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Слова президента Российской Федерации лишают смысла совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников – Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях. Справедливый и критический взгляд на историю вместо пропаганды также воздаст должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе с российской стороны".

Вот примерно так надо возвращать историческую справедливость. Официально. Иначе этот каламбурщик будет выдавать то, что он высосал из пальца и других мест за историю, математику и даже химию. Только так, иначе не сработает. Хотя – трибунал над ним – тоже был бы полезен для очистки истории.

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