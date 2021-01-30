В России анонсировали завершение доклинических испытаний вакцины-йогурта от COVID-19
Исследователи из Санкт-Петербурга (РФ) разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде кисломолочного продукта. Доклинические испытания препарата планируют завершить в 2021 году.
Об этом 29 января заявил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев, передают "Известия". Пока что экспериментальная вакцина находится на стадии исследований.
Дмитриев сказал, что заложенная в создание препарата технология предельно проста.
"Это кисломолочный продукт, штамм пробиотика, с которым мы работаем лет 20 или даже больше, имеем отлаженные технологии, которые позволяют клонировать фрагменты генов патогенных микроорганизмов и получать полезный штамм, который в простонародье называют кефиром или йогуртом, закваской", – заявил директор ИЭМ.
Указывается, что с помощью метода генной инженерии специалисты встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок (ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус проникает в клетки). Утверждается, что таким образом можно вывести бактерию с иммуногенным белком вируса на поверхности.
Дмитриев подчеркнул, что для клинических испытаний ученым потребуется дополнительное финансирование.
Как известно, над препаратом работают на базе "Центра персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге.
Как писал OBOZREVATEL:
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не собирается приобретать вакцину от COVID-19 российского производства "Спутник V" в том числе из-за агрессии РФ.
В то же время нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич сказал, что планирует вакцинироваться в столице Венгрии Будапеште "Спутником V".