В России анонсировали завершение доклинических испытаний вакцины-йогурта от COVID-19

Исследователи из Санкт-Петербурга (РФ) разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде кисломолочного продукта. Доклинические испытания препарата планируют завершить в 2021 году.

Об этом 29 января заявил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев, передают "Известия". Пока что экспериментальная вакцина находится на стадии исследований.

Дмитриев сказал, что заложенная в создание препарата технология предельно проста.

"Это кисломолочный продукт, штамм пробиотика, с которым мы работаем лет 20 или даже больше, имеем отлаженные технологии, которые позволяют клонировать фрагменты генов патогенных микроорганизмов и получать полезный штамм, который в простонародье называют кефиром или йогуртом, закваской", – заявил директор ИЭМ.

Указывается, что с помощью метода генной инженерии специалисты встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок (ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус проникает в клетки). Утверждается, что таким образом можно вывести бактерию с иммуногенным белком вируса на поверхности.

Дмитриев подчеркнул, что для клинических испытаний ученым потребуется дополнительное финансирование.

Как известно, над препаратом работают на базе "Центра персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге.

Как писал OBOZREVATEL: